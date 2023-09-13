人幣連漲兩日 人行本月或再降準

獲內地官媒高度讚揚敏銳覺察市場情緒的中國人民銀行，一舉一動備受注視。分析指出，雖然8月份信貸數據勝預期，人民幣匯價又止貶回穩，但不足以確定內地經濟增速走出陰霾，未來可能需要政策利率進一步下調或調整樓價的靈活性措施加快推出，否則昨日A股3大指數回吐幅度勢將加大，以及外資撤離A股市場的反覆情況或會重現。

監管機構連環重拳出擊穩匯之後，人民幣兌每美元的在岸價昨收升71點子，報7.2835的一周高位，連漲兩日；離岸價亦一度高見7.2926。早段由官方開出的中間價更報7.1986，再升162點子，升穿7.2大關。

監管擬限制LGFV籌資 安聯集團旗下貿易信用保險分支安聯貿易預期，中國將於第四季發行國債以避免出現財政懸崖，這也將使人民幣兌每美元在年底前保持在7.2左右水平。

為免地方債風險進一步發酵，消息稱，內地當局將對數千家地方政府融資平台（LGFV，又稱城投公司）的活動進行更嚴格審查。據報監管機構希望通過制訂一份地方融資平台名單，禁止這些平台從新實體或空殼公司中籌集資金，以防止地方隱性債務問題惡化。

目前穩增長政策明顯急於發力，高盛與不少內地券商均提到，需要留意政策利率的新進展。人行昨於公開市場開展2,090億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日淨投放1,950億元，連續4日向市場注入資金，累計規模近8,000億元，估計與銀行信貸投放力度加大、穩匯率下的貨幣掉期操作、跨季等因素有關。

在資金需求量增加背景下，有機構預計9月或將實施年內第二次全面降低存款準備金率，惟此時降準有可能加劇人民幣貶值壓力，故降準幅度料為0.25個百分點，以釋放長期流動性。9月的中期借貸便利（MLF）利率將於周五出爐，當日還有4,000億元MLF到期，普遍預計人行將續期增量操作。

A股回吐 外資淨沽19億 A股方面，受惠券商助投資者融資買入證券時的保證金最低比例可調降至80%的新政，周一滬深交易所融資餘額按日上漲約1.7%，為2020年7月來最大漲幅。不過，大市昨日氣氛迅速轉冷，兩市主板交投回落至7,083億元，外資透過滬深股通亦轉為淨沽出19.79億元，拖累滬綜指、深成指及深圳創業板指全日收挫0.18%、0.08%及0.59%。