阿里確立用戶為先AI戰略

「傳統互聯網嚴重同質化」 阿里近年收入持續放緩，就算上半年內地再無嚴苛的「動態清零」防疫政策，其收入增長依然疲弱，並且遠遜在美國上市的同業拼多多。即使拼多多基數遠低於阿里也是造就其快速增長的因素，吳泳銘已感受到競爭之激烈，指「傳統互聯網模式嚴重同質化，並已走向存量競爭」。

他續稱，所有業務建基於用戶價值及留住用戶，更多用戶才能帶給商家更多市場機會，因此用戶需求高於一切。阿里將加碼投資「技術驅動的互聯網平台業務」、「AI驅動的科技業務」和「全球化的商業網絡」，其中AI正成為全球商業發展的新動力，阿里必須在AI時代以再次創業的決心，「跟不上AI時代的變遷」必被取代，又強調「協助更多中國以及全球中小企業在世界拓展商機」，似是針對拼多多在海外攻城掠地。

吳泳銘呼籲淘天、本地生活、雲智能、菜鳥等各大業務集團須判斷未來5年以上的趨勢，敢於提前「進行戰略投入和產品創新」，因此要打造靈活開放的管理機制，增強各業務獨立自主，同時要「堅決實行團隊年輕化」，創造讓更多年輕的阿里人成為阿里核心力量的機制和文化環境。

吳泳銘在信末寫道︰「我堅信，只要我們以創業心態，不沉溺過去，不墨守陳規，阿里將在AI時代繼續獲得巨大發展」。

不過，市場似乎對其雄心壯志未予受落，而是像摩根士丹利般，擔心前CEO張勇釋出雲業務帥印或延遲阿里雲分拆上市，阿里股價周二續跌1.98%，收報86.3元，兩日累跌4.95%。大和則派定心丸，指吳泳銘只是短暫接替張勇掌領阿里雲，新接班人敲定後就會推進分拆計劃，目標價維持151元。

價值被低估 中信里昂撐買 中信里昂證券亞洲電訊及互聯網研究董事總經理梁向奕未有直接評論張勇連阿里雲也不再掌舵，但仍看好阿里，指其價值被低估。

她稱，內地電商全球化正在加速，Shein已經證明中國具備低成本的供應鏈及高效的數碼化營運，Shein、阿里、TikTok，以及拼多多旗下Temu，可望成為下一批全球電商巨人。梁氏指，阿里及拼多多的國際業務分別值390億美元（約3,042億港元）及140億美元，市值尚有15至18%上升空間，兩者的投資評級俱為「買入」。

不過，對於阿里等一眾中國科企想在AI發圍，梁向奕有保留，認為內地欠缺高端晶片有拖慢AI發展之虞。

吳泳銘 主要電商收入比較