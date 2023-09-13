恒指5日挫818點 遭削目標

人民幣匯價反覆，港股昨日跌勢持續，恒生指數連跌5日，累挫818點或4.34%，幸而18,000點大關再度失而復得。不過，再有大行看淡恒指走勢，歐資投資銀行瑞銀下調恒指目標預測至20,300點，較原預測降低1,400點或6.45%。

恒指昨日開市已經下跌80點，及後一度失守18,000點，最多插204點，其後跌幅收窄，收市跌70點，報18,025點。國企指數收報6,260點，跌38點或0.61%；科技指數收挫19點或0.47%，報4,063點。

港股昨日成交額按日大幅減少32.43%至841.84億元，主板沽空比率則增至19.55%。南下「北水」再度掃貨，轉為淨流入67.29億元。

值得留意的是，據股權披露，新地郭氏家族基金於周一，即股價大挫近一成當天，場內增持公司161萬股，每股平均價79.6163元，帳面斥資逾1.28億元，令家族基金好倉升0.06個百分點至27.53%。新地執行董事郭基煇作為受益人的基金旗下公司Thriving Talent Limited亦於同日場內增持60萬股新地，每股平均價79.4866元，總斥資4,769.19萬元，好倉升0.02個百分點至6.73%。