產經

恒指5日挫818點 遭削目標

恒指萬八關昨日再度失而復得，北水亦轉為掃貨。（中新社圖片） 恒指萬八關昨日再度失而復得，北水亦轉為掃貨。（中新社圖片）
恒指萬八關昨日再度失而復得，北水亦轉為掃貨。（中新社圖片）
人民幣匯價反覆，港股昨日跌勢持續，恒生指數連跌5日，累挫818點或4.34%，幸而18,000點大關再度失而復得。不過，再有大行看淡恒指走勢，歐資投資銀行瑞銀下調恒指目標預測至20,300點，較原預測降低1,400點或6.45%。
恒指昨日開市已經下跌80點，及後一度失守18,000點，最多插204點，其後跌幅收窄，收市跌70點，報18,025點。國企指數收報6,260點，跌38點或0.61%；科技指數收挫19點或0.47%，報4,063點。
港股昨日成交額按日大幅減少32.43%至841.84億元，主板沽空比率則增至19.55%。南下「北水」再度掃貨，轉為淨流入67.29億元。
郭氏家族逾億增持新地
油股下挫，中國石油(00857)除淨，衝上逾8年高位後倒跌4.86%完場，是表現最差藍籌；中國石油化工(00386)挫2.72%；中國海洋石油(00883)下滑1.64%。
至於日前大跌的本地地產股回穩，恒基地產(00012)無升跌；新鴻基地產(00016)微升0.37%。
值得留意的是，據股權披露，新地郭氏家族基金於周一，即股價大挫近一成當天，場內增持公司161萬股，每股平均價79.6163元，帳面斥資逾1.28億元，令家族基金好倉升0.06個百分點至27.53%。新地執行董事郭基煇作為受益人的基金旗下公司Thriving Talent Limited亦於同日場內增持60萬股新地，每股平均價79.4866元，總斥資4,769.19萬元，好倉升0.02個百分點至6.73%。
瑞銀首選名單剔除長和
不過，瑞銀基於上半年盈利低於預期，將新地及長和(00001)從港股首選名單中剔除，並改納入國泰航空(00293)，因為該企近期自由現金流強勁。另外，該行下調恒指目標是出於2022至2024年每股盈利年均複合增長率8%，以及預測市盈率9.5倍作估值，並下調MSCI香港指數基本情景目標預測12%至9,900點。
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