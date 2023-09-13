The Henderson預租率近五成

她表示，上周的世紀黑雨未有對項目的工程構成影響，會一如計劃冀在年底前取得入伙紙讓租客進駐，在如此市況下，對租戶來說是取得好樓面的最佳時機，集團亦冀重點營造優質租客群，項目租客總數料僅20至30名。

內企或帶旺港寫字樓市場 她未有透露租金水平，只表示是參考市價，並與租戶制訂合適的租約條款，包括租戶需簽訂綠色協議相關的諒解備忘錄。該大廈樓高36層，寫字樓佔25層，已落實租客包括一間著名國際拍賣行租用4層約5萬方呎，亦會將亞太區總部遷至香港。另外私募基金凱雷租用1.5層共兩萬方呎樓面等。

房地產私募基金基匯資本亦未對本地商廈樓市看得太淡，其董事長吳繼煒指，內地投資銀行和證券公司正在爭相從股票市場獲利，它們將取代一些正在縮減業務規模的跨國公司。他又料，內地企業赴港上市將掀起熱潮，未來2至4年推動香港寫字樓市場復甦。

美聯工商舖資料研究部發表報告，指出8月份商廈註冊宗數錄59宗，按月上升約兩成，租售價按月持平。