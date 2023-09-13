港銀連環加按息 樓市受壓迫 宜撤辣刺激

消息指，中銀香港計劃把H按封頂利率，由P（最優惠利率）減2.25厘，調整至P減1.75厘，以現時該行P為5.875厘計，即實際按息升至4.125厘。現樓按揭下周一（18日）起生效，樓花項目則於30日起生效；按揭現金回贈調整幅度則有差別，有待確定。

港元一個月拆息5連揚 中銀香港昨回應，指該行按市況及客戶需求等各方面，不時檢討按揭服務條件，保持業務競爭力。據地產代理按揭計算，該行新做按息加半厘後，以現時平均按揭額約500萬元、30年期計，每月供款增加1,429元，加幅6.2%。

港元拆息年內維持高企，已導致H按的實際按息長期觸及封頂水平，迫使銀行上調H按鎖息上限，以緩解資金成本壓力。與樓按相關的一個月期拆息昨報4.61935厘，按日升近33點子，連升5日，創近一個月高。

最優惠利率睇升1/4厘 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國聯儲局年內或再加息對抗通脹，料港元拆息繼續徘徊高水平一段時間。至於香港銀行仍有加息壓力，不排除本月在聯儲局議息會議後再加P息，預計加幅約為0.125至0.25厘。

中原按揭董事總經理王美鳳亦相信，將有其他銀行跟隨上調按息，或帶動市場新做按息升至4.125厘的逾15年新高，以現時市場租金水平及近月租金回報率介乎2.4至2.8厘來看，「租平過供」的情況將會更為明顯及加劇，樓市將因而進一步受壓。

王又直言，以往預防樓市過熱的「逆周期措施」已經不合時宜，樓市毋須及不宜被措施「綁手綁腳」，建議政府宜即時研究為樓市注入利好條件以平衡現時負面因素，包括撤銷物業買賣辣稅，以助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免陷入持續性積弱市道。

富瑞預期樓價漲幅化灰 投行富瑞雖認為下月的施政報告不會為一般住宅買樓限制鬆綁，但不排除逐步放寬豪宅市場的可能性。該行並預計，今年首季住宅樓價進帳的升幅，或在下半年全數回吐，但人口錄淨流入及租金年內上升，反映住屋需求穩健，估計供應逐步消化及利率回歸正常後，樓價明年錄中至高單位數升幅。

香港銀行勢陸續調升H按鎖息上限。 富瑞本地地產股評級 港元一個月拆息反覆 加按息後新做H按供款變化