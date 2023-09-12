地產盛景南柯夢 香港經濟何去從

過去數十年，香港過於側重地產發展，發展商坐擁厚利，投資擴展至多個行業，形成壟斷性的競爭優勢。近年港府着手調整策略，解決長期房屋問題的同時，推動多元產業發展。如今地產市道低迷，港府遲遲不肯為樓市撤辣以穩經濟，似乎是刻意要讓樓市大調整，以讓更多港人能上車置業。問題是，經濟差下去，能負擔上車的港人只會減少，也不利私營建屋供應和舊區重建，若刻意將地產經濟畫上句號，但金融業一潭死水，創科業發展又起步遲，敢問香港經濟可以靠甚麼翻身？作為一個國際都會，香港繼續留不住人才與錢財，只怕百事難成！

上世紀八、九十年代，香港經濟高速發展，地產業每年建屋量逾8萬個單位，帶動地產開發、建築及相關服務等多個行業發展。到千禧年初期，地產提供的增加值佔香港本地生產總值的比重曾達28%，對實體經濟的影響甚大。惟後來隨着港府調減房屋供應量，相關比重亦見回落，令一直靠地產發展支持旺景的香港經濟增長失去動力，積弱實非今時今日的事。至近年旅遊業見頂、貿易製造飽受內地經濟增長放慢及地緣政治風險打擊、金融業發展不振，香港經濟就如一個既運滯又體質孱弱的「病君」，近期接連的天災人禍，造成重大損失，運氣倒楣，更令港人信心跌至低谷。

雖然地產相關產值對實體經濟的佔比下降，但地產市值隨樓價飛升所造成的虛擬泡沫，卻遠大於香港本地生產總值（GDP），更主導着社會收入分配及財富效應。相關的資產泡沫影響力無限擴大，非但不利香港的競爭力，也令社會造成深層次的矛盾。無可否認，推動香港經濟更多元發展，改變房屋發展模式，長遠解決港人安居問題，事在必行，惟凡事必要得法，循序漸進，過於極端的手法，只怕轉型未竟，經濟已撐不住甚至倒下來。

事實上，3年疫情，令香港經濟元氣大傷。創科本非香港強項，要急起直追都需要時間，畢竟科研人才、技術等配合，實非喊喊口號花點錢就能成就；金融方面，港股流動性不足的問題，實非一日之寒，若非這些年內地資金加大參與，港股交投更不像樣。香港是要搞好金融，為祖國打造金融強國中作出更大貢獻，自身經濟也得先站穩住腳。

近季港樓頻響警，地價與樓價調整結合升息周期的威力，正引發地產相關資產價格重估，對發展商的財政造成沉重壓力，藍籌地產股股價如三四線股般波動正是體現。港府死抱辣招不放，長期私營供應將不可能達到預期目標，對投資、就業，建屋等帶來的負面影響，港府可有應對之策？土地相關稅收減少，政府除了增加發債，早晚要加稅為庫房開源，振興經濟，吸引人才與資金來港變得逆水行舟。

所謂「欲速則不達」，經歷疫情和地緣政治衝擊的香港經濟需時復原，偏偏港府治理能力不濟，施政又缺乏透明度，與市場互動變得疏離隔膜。曾為自由市場典範的香港，漸漸失去信心和動力，發展停滯不前，要推動經濟升級轉型，自然也如水中撈月，徒勞無功！