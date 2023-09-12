輪商精選：看好騰訊留意13701
港股周一低開低走，其後跌幅收窄，18,000點關失而復得，個別股份如騰訊控股(00700)等止跌回升，成交增至逾1,200億元。
資金流方面，恒指好倉連續3天錄得資金淨流入，認購證及牛證分別累計流入超過5,300萬元及1.4億元，淡倉則有流出的情況，熊證單日流出超過3,000萬元。
投資者如看好萬八點關口支持，可留意恒指價外認購證17526，行使價19,700點，12月到期，實際槓桿13.1倍。相反，如看淡可部署恒指中短期認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿9.8倍。
北水掃盈富 跟買考慮19760
個股方面，合稱「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊及美團繼續是輪證市場撈底的熱門，騰訊認購證及牛證連續3天流入2,200萬元及1,000萬元。從以上資金流可見，較多投資者選擇以窩輪應市，可避開短期股價震盪的收回風險。消息方面，大行看好騰訊人工智能（AI）的發展前景，建議增持。
騰訊股價昨逆市做好，如看好騰訊可留意認購證13701，行使價332.574元，12月到期，實際槓桿8.3倍。如認為大市表現或拖累騰訊，可考慮認沽證14188，行使價278元，12月到期，實際槓桿10倍。
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