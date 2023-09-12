產經

輪商精選：看好騰訊留意13701

港股周一低開低走，其後跌幅收窄，18,000點關失而復得，個別股份如騰訊控股(00700)等止跌回升，成交增至逾1,200億元。
資金流方面，恒指好倉連續3天錄得資金淨流入，認購證及牛證分別累計流入超過5,300萬元及1.4億元，淡倉則有流出的情況，熊證單日流出超過3,000萬元。
投資者如看好萬八點關口支持，可留意恒指價外認購證17526，行使價19,700點，12月到期，實際槓桿13.1倍。相反，如看淡可部署恒指中短期認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿9.8倍。
北水掃盈富 跟買考慮19760
除了輪證資金博反彈，北水亦有入場撈底的趨勢，上周四北水淨流入超過70億元人民幣，淨買入最多為盈富基金(02800)，淨賣出最多則包括騰訊及美團(03690)等。如看好盈富，可留意輕微價外認購證19760，行使價20.22元，2024年5月到期，實際槓桿6.8倍。
個股方面，合稱「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊及美團繼續是輪證市場撈底的熱門，騰訊認購證及牛證連續3天流入2,200萬元及1,000萬元。從以上資金流可見，較多投資者選擇以窩輪應市，可避開短期股價震盪的收回風險。消息方面，大行看好騰訊人工智能（AI）的發展前景，建議增持。
騰訊股價昨逆市做好，如看好騰訊可留意認購證13701，行使價332.574元，12月到期，實際槓桿8.3倍。如認為大市表現或拖累騰訊，可考慮認沽證14188，行使價278元，12月到期，實際槓桿10倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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