券商睇市：油價上揚 通脹或再攀升

美國公布7月個人消費支出（PCE）物價指數，整體通脹按年升3.3%，升幅較6月份的3%回升，符合市場預期。美國聯儲局比較關注的通脹數據──核心PCE按年升4.2%，升幅同樣高於6月，同樣符合預期。整體而言，美國通脹升幅放緩，惟近月出現輕微反彈。

聯儲局官員表示，對抗通脹雖取得進展，但仍高於當局目標，局方仍需確定當前利率是否已達到限制性水平，以及需維持多久才可讓通脹持續降溫。言論偏向「鷹」派，但無改本月20日會議不加息的預期。然而，FedWatch工具顯示，11月或12月再加息0.25厘的機會，由一個月前的約30%，升至現時約40%。

兩大主要原油生產國沙特阿拉伯及俄羅斯早前宣布減產，並將時間延長至今年底，加上美國原油庫存下滑，抵銷了中國經濟增長放緩的不利消息，原油價格急升。布蘭特期油價格升至每桶約90美元，創下今年新高。

消費品生產運輸成本增 聯儲局較關心的核心通脹，是撇除價格較波動的燃料及食品價格，油價對局方的目標影響並不直接。不過，油價若持續向上，對於物價也有影響，例如增加消費品的生產及運輸成本等，去年初也因為俄烏戰爭推升油價而加劇通脹問題。

目前通脹回落的速度出現放緩，若油價持續衝高，將不利遏通脹，利率可能在高位維持，對經濟仍有可能造成衝擊。

在1970至1980年代，PCE通脹在1974年高峰回落後未能在低位維持，並再次高速攀升。1980年，PCE通脹再次回升至貼近1974年的高峰，以消費價格指數（CPI）計算甚至超越1974年之前的最高位。

回顧近年的通脹走勢，PCE通脹其實已從2022年中的7%，回落至現時的3%左右，降通脹已取得一定成果，惟回落速度或處於平台期。現時的經濟較1970至1980年代時更強，經濟「軟着陸」機會更高，但前車可鑑，通脹有再度攀升的風險，相信聯儲局將謹慎看待不容易得到的成果，並把握9月及10月觀察通脹走勢，再決定年底前是否升息，以及要把利率維持在現水平多久。

凱基亞洲投資策略部