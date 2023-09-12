專家點評：港股信心脆弱再響警號

港股上周五受黑雨影響停市後昨日復市，以18,000點樓下開出，低開低走，曾低見17,842點，這就是兩周前中國證監會宣布證券印花稅率減半前的低位。恒生指數開市走勢未如人意，惟日內見過低位後反彈，跌幅有所收窄，最終重上18,000點以上收市，情況未算太差。

不過，要留意的是，昨日拖累恒指下跌的是本地地產股，而且跌幅相當驚人，主因當然與個別地產商業績有關，同時派息指引改變令投資者選擇沽貨離場。雖然不可以用單日走勢去判斷本地地產股未來的表現，惟今次一跌再次響起港股脆弱的警號，未知會否再有哪個板塊出現壞消息影響港股，整體弱勢值得關注。

降融資保證金利A股 或許好消息只可以寄望A股市場，內地於9月11日起將融資保證金比例由此前的100%調降至80%，同時完成實施降低融資保證金的各項準備工作。直接簡單地想，降低融資保證金比例有望帶來更多融資增量資金。當然這並不是唯一有利股市走勢指標，但投資者可先觀望短期大市走勢。

截至9月7日，滬深兩市融資融券餘額超過1.5萬億元（人民幣‧下同），日均成交金額佔A股成交金額7.32%，降低融資保證金比例理論上可釋放約4,000億元可融資空間。

另一方面，本周市場另一焦點是美國公布的消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI），距離聯儲局議息約一周的時間，是本次議息會議前非常重要的數據。

美債息急升引發擔憂 儘管投資者早已預期9月不會加息，惟對於11月是否加息存在極大變數，跟進FedWatch工具顯示，認為聯儲局加息0.25厘的機率徘徊於一半半，在投資者未見一個較高機率的預期下，相信暫不會對投資部署尤其是股票加倉。同時，美國近期債息抽升之快值得留意，過去一周的升幅是近年少見，可見美國息口是否見頂或進入下一個減息周期，是投資者極為關注事宜。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）