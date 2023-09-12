二手見紅：康怡本月破蛋 兩房3年貶91萬

加息陰霾下，業主紛紛以蝕本價散貨，鰂魚涌康怡花園錄本月首宗買賣，兩房戶減至809萬元沽，約3年帳面虧損91萬元。

中原袁廣達表示，上址為N座中層1室，實用面積約490方呎，8月放盤，累減約51萬元沽出，呎價約16,510元。原業主於2020年5月以900萬元買入，期內單位貶值約一成。

愉景新城連使費輸百萬

荃灣愉景新城都要損手。美聯鍾家豪稱，該盤7座中層F室，實用面積約485方呎，同區分支家庭客見10號風球吹襲及黑雨後，單位仍完好無缺，即以642.5萬元承接，呎價約13,247元，逾5年帳蝕57.5萬元，連使費損失近百萬元。