二手見紅：康怡本月破蛋 兩房3年貶91萬
加息陰霾下，業主紛紛以蝕本價散貨，鰂魚涌康怡花園錄本月首宗買賣，兩房戶減至809萬元沽，約3年帳面虧損91萬元。
中原袁廣達表示，上址為N座中層1室，實用面積約490方呎，8月放盤，累減約51萬元沽出，呎價約16,510元。原業主於2020年5月以900萬元買入，期內單位貶值約一成。
愉景新城連使費輸百萬
荃灣愉景新城都要損手。美聯鍾家豪稱，該盤7座中層F室，實用面積約485方呎，同區分支家庭客見10號風球吹襲及黑雨後，單位仍完好無缺，即以642.5萬元承接，呎價約13,247元，逾5年帳蝕57.5萬元，連使費損失近百萬元。
半新盤蟹貨持續湧現。中原賴思沛指，大埔白石角雲滙3座中層A5室兩房戶，以800萬元沽出，呎價約15,873元，單位約4年貶值約13%。茶果嶺KOKO HILLS錄首宗二手成交，該行洪金興透露，該盤3座中層兩房戶，以約800萬元轉售，呎價約17,316元，約3年帳面貶值約16.6%。
居屋情況相若。世紀21陽光陳世民表示，火炭穗禾苑C座高層7室，附裝修，望城門河景，6月放盤，減價85萬元，自由市場售435萬元，呎價約9,197元，約6年帳面蝕50萬元。
此外，部分業主擴大劈幅。香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨8期百老匯街112號極高層A室，屬遺產物業，去年7月放盤，累減390萬元，剛售1,010萬元，呎價約10,090元。
中原陳智生指，屯門邁亞美海灣5座低層C室套三房戶，減價近10%，售價588萬元，呎價約9,408元，屋苑呎價跌穿一萬元。
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