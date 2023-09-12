屯門新盤趕本周開價

凱和山上樓書 最細291呎 4示範戶曝光 發展商無懼息口高企壓力，續展開推盤攻勢，9月打頭陣的新盤為路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，昨日上載樓書及披露戶型分布，最細開放式戶實用面積291方呎起，而樓盤4個示範單位亦已一口氣曝光，最快周內開價。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰稱，該盤首張價單將涉及不少於139個單位，主力先推實用面積1,000方呎以下的標準分層戶，有機會月內開售。全盤提供693伙，當中675伙分層戶設於4座高座大樓內，實用面積291至1,474方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打的兩房戶佔總供應逾四成。

項目同時設有14座洋房及兩座別墅，洋房實用面積2,013至3,419方呎，兩座別墅則劃分成4伙複式單位。樓盤預計關鍵日期為2024年6月30日。

昨日對傳媒開放4個示範單位，包括連家具經改動的2座15樓E室，實用面積1,023方呎，三房一套連工作間設計。

發展商同時開放上述同戶型及一房和兩房的無改動單位，有望本周予公眾參觀。

此外，萬科香港發展的北角酒店及服務式公寓星寓將於月內開業，涉164間客房，提供日租及月租，現已接受預訂。項目的頂層三房套房戶昨日曝光，該公司董事總經理周銘禧指，該套房建築面積1,358方呎，享有維港海景。

上述項目昨日添兩宗成交，交易金額共1,367.83萬元。包括3B座22樓E室，實用面積452方呎兩房，成交價745.96萬元，呎價約16,504元。全盤累售約88伙。

三房連家具經改動單位參照第2座15樓E室搭建，實用面積1,023方呎。 凱和山圖則第5座J室

，實用面積291方呎