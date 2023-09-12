攜程料內地旅業明年全復甦 看好出境遊

機票搜索量較2019增兩倍 據報攜程集團大住宿事業群首席執行官陳瑞亮出席公開活動時表示，內地旅客出境旅遊的需求逐步增加，以中秋和十一長假期為例，機票搜索量較2019年增長兩倍，但受制於航空運力和簽證限制，內地人的出遊意欲未完全轉化為預訂量。

集團機票事業部首席執行官譚煜東表示，內地出境航班的恢復相對緩慢，內地至中東及港澳台的航班運力恢復情況相對理想，惟由內地來往北美地區的航班只恢復至疫情前約6%。陳瑞亮補充，內地旅客出境遊熱門目的地，更多是較短途的港澳台、泰國、日本及南韓等。

TripGen快啟用語音功能 攜程在今年初平台手機應用程式（App）推出了人工智能（AI）聊天機械人TripGen，方便用戶實時獲取相關旅遊資訊，集團首席執行官孫潔稱，TripGen縮短客戶預訂流程並提高轉化率，正在準備啟用TripGen語音功能。

另外，孫潔認為，以中國歷史悠久、高鐵等基建完善，仍有很多可以向外國旅客提供的產品及體驗，相信中國入境遊市場有很大的提升空間，甚至還可為本地經濟創造更多就業機會。然而，未來該領域仍有很多工作需要改善，例如需要讓簽證申請更加順暢和便利、營造雙語環境等。