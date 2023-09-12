歐盟降區內經濟預測

內地疫後復甦步履蹣跚正衝擊全球經濟，歐盟委員會把區內今年及明年經濟增長預期分別由1%及1.7%，下調至0.8%及1.4%。更慘的是通脹依舊纏身，該會同時把歐盟明年通脹預測由3.1%調高至3.2%，直言「大多數商品和服務的價格高企且繼續攀升，（對經濟的）衝擊較預期大」。

摩根士丹利則估計，內地經濟增長明年將減慢至4.2%，2025至2027年平均更只有約3.6%，但對亞洲的影響可控。該行推算，內地經濟增長每跌一個百分點會減少亞洲其他國家經濟增長0.15個百分點，東盟因與中國貿易聯繫較密切，壓力較大，另澳洲因向內地出口鐵礦石等資源，亦會首當其衝；南韓及台灣所受影響約0.3至0.35個百分點。

油價年底料見95 國際油價周一表現偏軟，紐約期油及布蘭特期油跌0.56%及0.34%，每桶報86.97美元及90.33美元，主因市場擔心內地經濟復甦力度不如預期，打擊燃料需求前景。不過，瑞銀仍預測，本月石油市場仍有約150萬桶供應不足，料到年底油價或升至95美元。