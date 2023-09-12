Arm傳調高招股價 估值有望破4251億

日本大型財團軟銀（Softbank）旗下的晶片設計架構專利公司Arm，將於本周四在美國納斯達克交易所掛牌。作為今年的準新股王，有傳Arm在路演過後，正考慮提高首次公開招股（IPO）的定價區間，儘管目前尚未有最終決定，但已因為反應熱烈提早一天在周二「截飛」。目前Arm的招股定價介乎每股47至51美元，按上限價計，該公司整體估值達545億美元（約4,251億港元）。

本財年生意看升11% 外媒日前亦曾引述消息指，Arm的上市招股反應熱烈，認購意向達到其發行股數的6倍，意味着其有足夠條件上調招股價。事實上，按照目前最多545億美元的上市估值，已經低過Arm今年初時提出600億至700億美元的估值目標。分析認為，保守的定價似乎是受到此前宏觀經濟環境及半導體行業的淡風所影響。

不過，據外媒引述Arm管理層於投資者路演活動期間所言，由於數據中心和人工智能（AI）晶片的需求強勁，Arm截至明年3月底止一年的本財年收入增長可望達到11%，而下個財年收入增長更有望達20%。Arm行政總裁Rene Haas又透露，公司產品加價帶來史無前例的增長。

Arm的業績展望與投資者的追捧，某程度上是半導體行業正在扭轉頹勢的有力例證。市場調研機構Omdia指出，半導體產業經歷連續5季收入下跌後，終於在今年第二季重新實現收入增長，全行業整體銷售額按季增3.8%至1,243億美元。值得留意的是，動態記憶體（DRAM）晶片的增長達到15%，較歷史上同季平均增幅7.5%多了一倍。

Omdia指出，半導體行業的收入增長很大程度是受到英偉達（Nvidia）所推動，在上季約46億美元的全行業收入增長當中，有25億美元的增長來自英偉達。值得注意的是，英偉達本身亦有推出以Arm架構設計的處理器晶片，並且過去亦曾對Arm提出收購，只不過因為反壟斷監管機構的阻撓才未有成事。

在英偉達以外亦有許多大型半導體企業錄得收入增長。Omdia的統計顯示，全球收入前10的半導體公司當中，有8家於第二季錄得收入增長，反映出收入改善乃是全行業整體趨勢。

Apple延長高通供貨合約3年 另一晶片大廠高通亦傳來好消息，股價周一早段漲5.37%，事緣蘋果公司（Apple Inc.）把iPhone的數據機（Modem）晶片採購合約期限由2023年延至2026年，掃除高通收入前景一大不確定性，亦反映Apple轉用自家晶片有阻滯。

Arm首次公開招股資料