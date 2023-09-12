日央行暗示加息 Yen兌港元闖5.37

結束負利率或年底定奪 工資升勢成關鍵 日本央行透過一系列非常規的超寬鬆貨幣政策，最終換來通脹持續一年處於2%之上，達至央行目標之餘，股市亦受外資青睞，經濟逐步走出被喻為「迷失30年」的困局。就在外界觀望日本央行會否調整貨幣政策之際，作為日本央行「第一把交椅」的行長植田和男率先「放風」，暗示有機會結束負利率政策。消息一出，日圓兌每美元昨顯著反彈，升逾1%，高見145.91，折合每百日圓兌港元重上5.37算。

麻省理工學院（MIT）經濟學博士出身的植田和男，上任5個月以來首度接受日媒專訪。他稱，倘若日本央行對物價和薪金持續上升有信心，結束負利率是可行的選擇之一，且暗示有可能加息。不過，他補充，目前未到可以作出明確決定的階段，有可能在年底前才獲得足夠訊息和數據，判斷工資是否會繼續上升，而目前達至穩定物價目標仍有一段距離，會繼續耐性推行寬鬆政策。

10年期債息創逾9載高 他續指，央行不會對通脹超出預期的風險視而不見，又認為工資上升已經推高服務價格，關鍵在於明年工資是否繼續有得升。事實上，除了通脹持續高企，日本7月服務業價格通脹亦是30年來首次達到2%，兩大數據均是日本央行期待已久的表現。

隨着日本央行有可能提早「收水」結束負利率政策，日本10年期及5年期的國債孳息率均顯著上升，其中10年期債券孳息率突破0.7厘，一度高見0.71厘，上升6點子，創逾9年來新高。

此外，日本央行周一宣布將向銀行提供5年期抵押貸款，為今年2月以來首度採取此類操作，鼓勵投資者以較低利率的貸款購買5年期國債，消息同樣帶動5年期國債孳息率應聲大漲近7點子，報0.285厘，創今年1月來新高。

股市兩極 日經兩周低 日本股市方面，日經平均指數及東證指數一升一跌。日經平均指數周一收跌139點或0.43%，報32,467點，是近兩星期收市低位；日本東證指數（TOPIX）則升一點或0.062%，報2,360點。

另植田和男「放鷹」帶挈東證銀行股指數（TOPIX Banks Index）周一收升11點或4.69%，報263點，為2008年來最高，其中三菱日聯金融集團收升4.29%，三井住友金融集團股價上漲5.34%，瑞穗金融集團上漲4.43%。

美銀證券最新預期，由於日本一眾銀行股估值在日央行實施超寬鬆幣策期間備受打擊，所以負利率時代結束，或有助提高銀行盈利能力及估值水平。

至於瑞穗證券則表示，植田和男對工資增長和利率的評論，暗示負利率政策最快將於明年1月結束，其言論亦讓投資者為明年1月日央行結束負利率作準備，以免市場對貨幣政策的突然猜測造成混亂。

每百日圓兌港元走勢