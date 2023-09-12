飛達帽業料訂單末季改善

新業務發展總監顏肇翰解釋，公司主打高價產品，客戶主要來自美國市場。在新冠疫情後，運輸出現困難，客戶傾向增加每張訂單數量，故當運輸復常後，客戶需時去庫存，而目前低價產品庫存已回復正常，但高檔產品庫存仍要一段時間處理。

墨西哥新廠年底投產 進軍墨西哥方面，顏寶鈴坦言，當地生產成本較孟加拉高昂，但出貨時間遠較孟加拉短，加上均為客製化訂單，產品單件價高逾一美元，強調客路與孟加拉不一樣，訂單量大可選擇孟加拉，追求出貨快則墨西哥，笑言「啲客喺晒我手」，又相信「集團的將來會來自墨西哥」，期望能5年回本。財務總監黎文星補充，單計建廠房，首期投入額約120萬美元。

業務持續改善總監顏肇臻指，墨西哥廠房將分3階段投產，首階段於今年底前投產，產能每月達15萬至20萬件，明年底年可增至120萬件。

孟加拉第4期工廠已於今年5月投產，顏肇臻又指，更智能化的生產有助減少人為錯誤、縮短生產所需時間，至少可提升10至20%效率。

飛達收市後公布，以1,345萬美元出售美國加州一幢獨立式工廈，以增加財務資源應對貿易業務的增長，如尋找一個更大的倉庫，預計交易帶來約460萬美元（約3,570萬港元）稅後純利。