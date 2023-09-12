華上月新能源車市佔逾32%

今年以來多間電動車公司在內地打減價戰，令汽車銷量上升。中汽協公布，8月內地新能源車產銷量分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，按年分別增長22%和27%，按月升4.7%和8.5%，市場佔有率達32.8%。

中汽協指出，在當局促消費政策及車企優惠促銷等因素驅動下，產銷繼續保持恢復態勢，加上去年同期南方限電等影響，令今年8月整體市場表現淡季不淡。

交銀國際發表研究報告，表示內地上月乘用車銷量達192萬輛，創8月歷史新高，主要受惠於內地擴大汽車消費政策、成都車展前後低價新車型推出，以及品牌持續降價促銷。隨着「金九銀十」的旺季到來，加上更多品牌加入降價促銷行列，相信有望延續增長態勢，全年銷量或達正增長。

不過，大摩亦補充，廣汽自有品牌穩定的銷售，可部分抵銷合資企業銷售的低迷。其中埃安（Aion）在過去兩至3個月實現盈利，隨着這些本地自有品牌規模效益漸增，將有助於抵銷合資企業利潤放緩的影響。該行維持廣汽「增持」投資評級，目標價8.3元。