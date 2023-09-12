內地9城市取消樓盤限購 專家估核心區保留

隨着中國樓市告別供不應求的局面，以往致力打壓炒風的限購政策逐步退場。據內媒統計，目前至少有9個城市已全面取消限購政策，包括一些大型的二線城市南京、青島、佛山及東莞等，力求提振市場需求。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，目前完全退出限購的城市，主要特徵就是樓市下行幅度大、庫存去化壓力大，以及二手房掛牌量非常大。參考2014年的退出限購潮，他預計一線城市和部分二線熱點城市核心區將保留限購，其他將徹底退出。

新政首周 北京二手成交翻倍 目前除了一線城市，杭州、長沙、成都、西安、廈門、蘇州、無錫、福州、武漢、鄭州、天津等城市仍有限購政策，但當中許多城市已放寬至僅部分主城區域限購。蘇州昨日表示，對於購買120方米及以上商品住房不再進行購房資格審核。

此外，包括「北上廣深」在內多個城市執行「認房不認貸」後，住建部政策研究中心副主任浦湛表示，市場反應總體積極，又引述市場調查指，全國買樓意願或能增加15個百分點，一線城市增幅或更高。

據報北京推出「認房不認貸」政策僅一周，二手樓放盤量已逼近16萬套，周末兩日成交量超過1,000套，較新政推出前翻倍。然而，投行瑞銀相信，一線城市房地產銷售的反彈或只能維持4至5周，措施僅有助釋放改善型用家需求，難以解決疲弱的樓價走勢。