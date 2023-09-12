憧憬二千億險資入市 滬深股俱做好

內地激活資本市場再獻新猷，除了券商自周一起可調降A股市場融資保證金比例至80%之外，國家金融監督管理總局近日表明引導保險資金救市，雙雙為A股護航，加上昨午人民幣急漲及利好金融數據出爐，滬深股市3大指數下午開市後更一度升逾1%。機構人士預計，在最低資本不變情況下，料險資投資A股空間可望釋放約2,000億元（人民幣‧下同）。

以上周五收市計，有A股投資者情緒「晴雨表」之稱的滬深兩市融資融券餘額（即孖展及借貨沽售）約1.56萬億元，部分券商此前融資保證金比例甚或高達200%。若在新規放寬之下，券商適當調降融資保證金比例、提升融資的槓桿比例，理論上可釋放逾3,000億元增量資金入市。

透過提升融資餘額活躍資本市場之餘，金監總局優化險企償付能力監管標準，明確提出對於險企投資滬深300指數成分股，風險因子從0.35調整為0.3；投資滬市科創板A股，風險因子從0.45調整為0.4，新政更於公布日起實施。

所謂的「風險因子」跟資本計量裏的風險權重意思差不多，對險企而言，風險因子下降意味減少資本佔用，變相擴大險資入市空間。險資在A股市場投資規模近3萬億元，被視為中國資本市場中重要的「壓艙石」，據估算新政或釋放逾千億元的險資投資空間。

交投增兩成 外資淨買22億 利好舉措密集出台帶動滬綜指昨曾升1.23%，高見3,155點，收市升0.84%，結束兩連跌；深成指及深圳創業板指數分別曾漲1.57%及1.32%，兩市主板成交合計增逾兩成至8,411億元，外資經滬、深股通更錄淨買入22.43億元。

不過，官媒發表評論文章指，程式化交易或加劇市場脆弱性，有必要加強監管及研究，進而規範其發展。文章指，在提升交易效率、增強市場流動性等方面，程式化交易具有一定積極作用，但特定環境下，也會滋長過度投機，極端事件發生的可能性亦恐隨之加劇，下一步要確保程式化交易報告制度落地實施。