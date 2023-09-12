人行穩匯 人幣收復7.3關

8月新貸1.36萬億 與社融規模齊超預期 隨着在岸人民幣匯價屢創近16年新低，內地當局周一再度出手。在最新召開的全國外匯市場自律機制專題會議強調，堅決防範匯率超調風險，並對單邊行為予以糾偏；中國人民銀行更罕有在A股午間休市時段公布8月金融信貸數據。其中，8月份新增貸款及社會融資規模增量均勝預期，全月新增貸款更打破去年同期紀錄，再創歷來同期新高，高達1.36萬億元（人民幣‧下同），全力塑造經濟回暖的形勢，刺激人民幣在岸價一度急漲逾700點子，高見7.266兌每美元，收復7.3大關。

3大信貸指標按月回升 在去年已達歷史同期高位的基礎上，今年8月新增貸款仍多增868億元。分類來看，住戶貸款增3,922億元。其中，短期貸款增2,320億元，中長期貸款亦增1,602億元，均扭轉7月的按年跌勢，可見接連落地的一籃子谷樓市政策成效初步顯現；企業單位貸款也增9,488億元，主因中長期貸款增加6,444億元帶動，顯示企業信心獲得提振。

8月社會融資規模增量為3.12萬億元，按年多6,316億元。8月底止，社會融資規模存量按年增9%，同時反映貨幣供應量的上月廣義貨幣供應量（M2）按年增10.6%，表明金融機構對實體經濟的支持力度持續，實體需求也同步回溫。

若與7月比較，3大金融信貸指標均見回升，尤其是8月新增貸款，按月狂飆2.93倍或1.01萬億元，社融增量更急增4.9倍或2.59萬億元，社融存量按年增速加快0.1個百分點。不過，由於7月數據明顯下滑，分析指可比性不是很強，惟金融數據由低谷反彈，且明顯強於季節規律，也顯示市場預期和情緒好轉。

更重要是，人行穩匯力度升級。昨日午市休市時段、發布信貸數據之前，人行指匯市自律機制專題會議已於日內召開，8家核心成員機構代表參加，會議提到經濟「進」勢正在積聚，警醒成員機構要自覺維護市場穩定，有序展開自營交易，堅決杜絕投機炒作等擾亂匯市秩序的行為，言詞間訓示味甚濃。人民幣方面，更強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手。

當局強勢表態穩匯之際，境內外人民幣雙雙擴大漲幅至逾0.9%，在岸價邁向半年來最大單日漲幅，下午4時30分收報7.2906，較上一個交易日大升509點子或0.69%，結束連跌6日走勢；離岸價亦急彈至7.2912之後，一直徘徊7.3水平。同日稍早由官方開出的人民幣中間價基本持穩，報7.2148，較上周五升兩點子，較市場模型預測均值偏強1,243點子，因此有匯市交易員認為，從設定中間價以至中資大行屢屢大量拋售美元，加上今次口頭干預等穩匯率組合拳，可見中方決意壓抑人民幣沽壓。

中企大手購美匯傳須審批 外媒引述消息指，為減緩人民幣貶值步伐，人行正收緊內地企業大額購入美匯的審查，現時涉及5,000萬美元的購匯交易須獲當局批准。鑑於市場料人民幣或貶至7.5，企業大額沽人民幣、買美元的購匯審批權限暫集中至人行手中。

在岸人民幣近日走勢