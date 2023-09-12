耶倫撐美軟着陸 道指早段做好

雖然市場估計本周三公布的美國8月消費物價指數（CPI）通脹將會反彈，但美國財長耶倫卻認為通脹威脅正在淡化，認為經濟正在走上「軟着陸」的道路，愈來愈有信心能夠在不會對就業市場造成重大損害的情況下，成功地遏制通脹。她直言︰「我對這個預測感覺非常好」，並且重申數據顯示通脹正穩步放緩。

大摩憂太樂觀 看好美債 話雖如此，各界對於美國的經濟環境仍充滿疑慮，市場對於金融市場的看法亦呈現出兩極分化。正當近日美國國債價格下跌而孳息率上升之際，有不少人加入唱淡美債。不過，摩根士丹利全球利率主管Matthew Hornbach認為，市場對於經濟「軟着陸」的預期可能過於樂觀，故看好美債前景。

一般而言，美國長期國債孳息率與潛在經濟增長率呈現相同走勢，即經濟表現愈好，國債孳息率愈高（債價愈低），反之亦然。大摩對經濟前景的看法雖不算悲觀，但明顯「不夠樂觀」，並認為通脹持續放緩也會推低利率，從而支撐債價。該行的策略師建議投資者延長美債持倉的年期，趁機鎖定高息並在債價上升時賺取資本升值回報。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett亦指出，高油價、強勢美元及聯儲局潛在的進一步緊縮政策，將會拖累美股於9月及10月份的表現，並且提高未來半年經濟「硬着陸」的機會。

美股3大指數周一早段上揚，道指曾升207點，報34,784點；標指曾升33點，報4,490點；以科技股為主的納指曾升140點，報13,902點。

VinFast推進在美建廠 企業消息方面，近期一度熱炒的越南電動車公司VinFast因為美國總統拜登的越南之行而受到關注，作為今次出訪越南的「成果」之一，白宮發聲明指VinFast將繼續推進在美國北卡羅萊納州建廠計劃，該廠房涉及40億美元的投資，今年初時據稱因程序問題而延遲。VinFast股價周一早段曾跌10%。

另外，美國版的「美團買菜」、雜貨配送服務平台Instacart公布首次公開招股（IPO）定價區間，每股介乎26至28美元之間。以IPO上限價計，其集資額有望達6.16億美元，公司整體估值則為77億美元。