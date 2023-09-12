張勇退出核心管理層 阿里插3％

阿里一邊感謝張勇「過去16年來為阿里巴巴集團做出的貢獻」，一邊強調會繼續執行將阿里雲分拆上市的計劃，並另行為其委任管理團隊，而分拆能否成事取決於市場條件和監管審批等多種因素。

據了解，蔡崇信向阿里發內部信，提到張勇是自願辭去在阿里雲的職務，而阿里也會為張勇成立、支援阿里技術生態系統和投資的基金出資10億美元（約78億港元）。

就創始人馬雲親自挑選的接班人突然連阿里雲都「無得撈」，市場固然驚訝，更愕然的是阿里雲的員工，因為張原定周日開始專注發展阿里雲。有分析指，吳泳銘接任阿里CEO本身反映馬雲重新加強對公司的控制。

高盛花旗仍推薦買入 高盛評論，吳泳銘在1999年成立之初已經是技術總監，技術功底深厚，並稱不論從公司本身或行業趨勢來看，阿里都有多項利好，如內地出招刺激內需、人工智能（AI）大模型「通義千問」獲批、廣告技術升級及股份回購等，保留阿里於「確信買入」名單，目標價134元，比昨日收市價高約52%。花旗亦維持阿里「買入」評級，目標價151美元（相當於約148港元）。