港零售復甦遜預期 難返疫前旺景

中信里昂認為，本港短期內出現通縮機會不大，但零售市道仍然承壓，坦言對上半年經濟表現感到失望。該行經濟學家王子俊指出，零售市道復甦遜預期，仍未回到2019年新冠疫情前水平，即使內地訪港旅客人數回升，也不可能回到以往的消費旺景。

陸客減少來港購物 她解釋，現時內地消費力減弱，而內地生產物價指數（PPI）呈下降趨勢，產品價格下跌。對內地人而言，來港消費並無價格優勢，因此來港購買民生物品的意欲下降，過去多消費的模式不再，香港面臨長期轉型問題，惟撇除樓價下跌的因素，本港的物價仍上升，故認為短期內出現通縮的機會不大。

樓市方面，她指港元拆息（HIBOR）與樓市關係並非緊密，由於香港樓市過去一段時間由內地資金推動，隨着政府管控政策出台，令香港資產與內地資產地位相同，削弱內地人購買在港資產的意欲。

另外，她表示外資對中國信心減少、本港新股市場低迷，加上內地階段性收緊新股發行節奏，將進一步打擊香港資金流。

中信里昂籲增持中港股 不過，中信里昂證券高級經濟學家Anthony Nafte表示，亞洲新興市場財政穩健，不存在泡沫問題，認為不會重現1997年金融風暴時的金融危機。該行全球首席分析師Alex Redman指，儘管內地經濟增長步伐不如市場預期，多個環節均出現下跌，但內地人工智能（AI）、綠色能源等新經濟表現優異，因此建議增持內地股票，而港股因中資企業佔比高，故現時估值同樣吸引，所以亦建議增持。