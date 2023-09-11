商品分析：金價中長線可重越二千關

近日金價於每安士1,900美元附近上落，雖然美國聯儲局本月加息的機會較低，但仍未能確認美國的加息周期已結束，因此美元仍然表現強勢，壓抑金價表現。不過，由於外圍通脹壓力大，加上憂慮高息環境會削弱經濟增長，預料黃金會繼續發揮抗通脹及避險功能，相信今年金價可保持在高水平。

世界黃金協會表示，上半年中央銀行購金量創歷史新高，而黃金投資和金飾消費需求亦錄得增長。今年上半年全球的黃金需求量按年上升5%至2,460噸，其中全球央行購金需求達到387噸，創紀錄新高，至於全球金條與金幣的需求量達到582噸，金飾需求達到951噸。

內地金飾需求續增 雖然今年第二季全球黃金需求按年增加7%至1,255噸，但全球央行於次季的購買量有所放緩，央行購金需求減少至103噸，主因土耳其央行鑑於政治局勢及經濟環境而大量拋售黃金所致，惟其他國家央行仍在吸納黃金，反映黃金作為避險資產的重要性。其中，金條和金幣投資按年增長6%至277噸，另外，即使金價高企，但金飾珠寶需求仍按年增3%至476噸。

中國黃金協會亦公布內地上半年的黃金消費情況，上半年全國黃金消費按年增長16.4%至554.9噸，其中金飾消費按年升14.8%至368.3噸，金條和金幣消費按年增長30.1%至146.3噸。由於下半年為內地傳統婚嫁高峰期，料金飾需求將會持續增長，而各類消費政策出台或有利金飾的銷情。

至於上半年中國人民銀行累計增持黃金103噸，自2022年11月至2023年6月，人行已連續8個月增持黃金，令截至6月底止的黃金儲備達到2,113.5噸。

近1/4央行計劃增持 國際金價於次季曾升穿2,000美元關口，雖然其後回落，但相信黃金的需求仍然強勁，為金價帶來重要支持。另外，預期全球經濟不確定性將增加市場對黃金的需求，黃金將可發揮避險作用，故預料央行及投資者將會繼續購買黃金。世界黃金協會表示，新興國家及發達國家均增持黃金，而調查顯示近四分之一的央行計劃於明年繼續增加黃金儲備，因此相信未來黃金仍有望重返2,000美元以上。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）