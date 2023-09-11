名家筆陣：中國有力阻資產負債表衰退

資產負債表衰退（簡稱資衰）是經濟衰退的一種。這一概念由經濟學家辜朝明提出，最典型的例子就是日本經濟在上世紀90年代初開始的資衰。

簡單來說，資衰有3項特徵。第一，公司和個人情願把錢用來減債，也不願用來消費和投資。這一個趨勢導致整體需求減少，經濟因而出現收縮。第二，經濟收縮導致銀行壞帳增加，銀行變得保守，不願再增加借貸，貨幣政策因而失效，經濟也得不到所需要的刺激。更甚者，銀行或會減少貸款，導致經濟收縮加劇。

第三，從日本經驗來看，如減債變成習慣，政府需要極大力度才能再次推動經濟增長。

民企負債率仍算低 中國是否會出現資衰暫時仍是未知之數，主要因為中國和日本的經濟結構不同，日本所出現的資衰主要由公司減債所帶動。日本公司債對國內生產總值（GDP）的比率在1993至1994年達到最高峰的145%，之後逐年減少，2015年已經降至94%。

中國企業債借貸者主要以國企為主。如用2021年底數據來分析，中國企業債對GDP比率大約為131%，如果用七大工業國集團（G7）國家來算，排名第二，相當高。但標普2022年的研究報告顯示，大約四分之三的企債屬於國企，如把國企負債算為國債的話，非國企負債比率只佔GDP的31%，比所有G7國家都要低。

國企債冚債須解決 以上計算不代表私人企業債不會出問題，而是如果出問題，問題規模應該會比日本小。以上推斷也建基於如果國企出問題，國家會全力幫助，因而不需要擔心國企會賴債或縮表。在目前經濟氣氛脆弱的情況下，領導人需要讓市場明白，中國政府不會讓國企和地方政府出現債務違約。

但長遠來看，如果要國企健康發展，定需改善國企效率，希望最終能接近民企水平。更甚者，目前有部分國企營業現金流根本不夠用來還債，而需要債冚債，如此問題不解決，最終變成殭屍企業，也只會令國家債務繼續上升、經濟效率繼續下跌。

至於個人債務，雖然日本個人負債在1990到2010年的20年間有所降低，但降幅相比企業債輕微，對GDP的比率只由68%降低到61%。美國個人債務在2007年環球金融危機發生前，對GDP的比率達到99%，之後再逐年下降到2019的低點75%。

中國個人債務對GDP的比率在2021年底為62%，比日本在資衰前低一點，比美國在環球金融風暴前低得多。

由此可見，中國民企和個人債務規模比日本和美國發生經濟危機前都要細，所以相信政府有能力阻止資衰發生。同時，中國銀行體系由國家主導，只要國家放鬆貨幣政策，應不會出現銀行不願意貸款的情況。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，非投資建議，如更改恕不另行通知）