華今年料1.35萬富豪遷海外 冠全球

移民顧問公司Henley & Partners早前發布的一份私人財富遷移報告顯示，預計今年將有1.35萬名中國高淨值人士出走移居海外，數量為所有國家之最。

澳洲阿聯酋星洲受捧 此統計是針對已經離開本國，在新國家逗留超過6個月，並且擁有超過100萬美元（約780萬港元）可投資資產的高淨值人士。中國以外，印度、英國、俄羅斯、巴西依次是百萬富翁流失人數最高的國家，當中，脫歐成為英國高淨值人士離開的主要原因。另一邊廂，最受富豪歡迎的移民國家依次是澳洲、阿聯酋、新加坡、美國、瑞士。

分析指，生活質素、政治穩定、低稅收、個人自由、財富保障、孩子的教育和發展前景等因素一直是百萬富翁決定居住地點的關鍵指標。其中，中國富豪普遍希望改善他們的流動性，尋求不用簽證便可進入心儀國家，以享有更大的政治穩定以及更好的醫療保健。而自內地新冠疫情封城封控限制取消後，Henley & Partners表示移民詢問激增，超過2019年高峰時的15%。