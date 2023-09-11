得寶一房險守3球 7年輸17%

後市去向未明，業主劈價出貨，上車盤率先價崩。牛頭角得寶花園一房單位，樓價險守「3球」，重返2014年價位，較約7年前購入價帳面仍貶值約17.6%。

利嘉閣鮑允中表示，上址為C座中層4室，實用面積約253方呎，3月開價430萬元，上周已減價至310萬元，獲原先打算租樓買家入市，累減130萬元，呎價約11,858元。原業主於2016年底以364萬元購入，期內虧蝕64萬元。資料顯示，上址樓層更低的同室單位，2020年登記購入價達430萬元，樓價跌約30%。

淘大賣388萬 返10載前 同區淘大花園亦錄低價成交。該行莊雅琁指，屋苑L座高層4室，實用面積約322方呎，原業主移民急售，劈價72萬元，以388萬元成交，呎價約12,050元，重返同類型單位約10年前水平，較2019年高位678萬元，下跌約42.8%。

新界屋苑情況相若，屯門市廣場做價再低於400萬元。市場消息透露，該盤3座極低層戶，實用面積約393方呎，僅以398萬元成交，呎價約10,127元。

美聯湯少建稱，天水圍嘉湖山莊美湖居7座低層A室套三房戶，實用面積約629方呎，放盤約一個月，零議價售510萬元，呎價約8,108元，逾5年帳蝕約30萬元。

海怡海景戶傳呎售萬元 樓價回落，中原稱，10大屋苑周末錄約13宗買賣，創19周新高，按周多約10宗，僅兩個屋苑零成交，嘉湖山莊錄約4宗最多，鰂魚涌太古城錄約兩宗，美聯吳肇基指，包括南山閣中層D室賣990萬元，呎價約14,369元，三房戶樓價續低於千萬元。

鴨脷洲海怡半島呎價跌至僅約萬元關口。消息稱，單位為3座低層套三房戶，望海景，市傳僅售800萬元，呎價約10,710元。