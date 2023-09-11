銀主拍賣：港島三房戶僅嗌410萬

樓市告急，銀主低價出貨求套現。本周有多達50個銀主單位推出拍賣，不少為市區上車盤，其中，香港仔海滙大廈三房戶以410萬元開拍，呎價僅約8,874元，低估價約35%。

忠誠拍賣本周三推出約42項物業，當中佔約39項為銀主盤，包括上述低層單位，實用面積約462方呎，一梯一伙設計。該物業個別銀行網上初步估價約634萬元，現推拍價低約224萬元。

另一港島銀主項目為灣仔加冕樓高層A室，實用面積約370方呎，推拍價350萬元，呎價約9,459元，較單位近9年前購入價帳面再低約34萬元。

同場推拍旺角啟運大廈中層1059室，拍賣前開價調低30萬元，以210萬元推出，以實用面積約346方呎計，呎價約6,069元。是次亦拍賣居屋銀主盤，牛池灣瓊山苑A座中層7室，開拍前減價28萬元，於已補價自由市場開價280萬元，呎價約6,452元，較銀行估值低約114萬元或約28.9%。

美孚低估價32%推拍 黃開基拍賣行同日亦推拍14項物業，佔約7項為銀主盤。灣仔冠景樓高層B室，實用面積約328方呎，減價28萬元，以320萬元翻拍，呎價約9,756元。場內亦推拍荔枝角美孚新邨2期吉利徑1號低層A室，實用面積約630方呎，開價460萬元，呎價約7,302元，較銀行網上估價低約32.5%。