新盤焦點：峻瀅II 維港頌兩日共沽32車位

該集團營業部首席經理郭子威指，對是次車位銷情感滿意，現階段仍會按新價格繼續銷售上述兩盤的車位。他認為，現時投資氣氛受到大型銀行提高封頂利率影響而急速變壞，買家態度變得非常觀望。

最高減幅達三成半 是次劈價由上周六展開，峻瀅II推出首批10個車位，最低售價由180萬元減至128萬元，發展商形容為「超級優惠價」，於半小時內沽清後，加推第二批10個。同時，維港頌亦重新推5個車位，由原本362萬元起，減至236萬元起，減幅約三成半。昨日兩項目分別再加推10個車位及5個車位，兩日累計推出約40個車位。

星凱•堤岸本周推15戶 此外，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，落實本周三及周四分別發售11伙及4伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，折實價776.3萬至1,752萬元，呎價約18,411至2,636元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目周末開放全新五座樓王示範單位予公眾參觀，兩日吸引逾千人到場，氣氛熱鬧。資料顯示，該盤自上周更新價單後，折扣率增至最高17.25%。