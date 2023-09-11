八成大屋苑估價跌

海堤灣畔月挫5% 與黃埔同創半年低 樓價跌勢未止，銀行估價取態亦不斷轉弱。最新統計本港20個大型屋苑單位，佔達八成的估價下跌，按月增約10個百分點。期內以東涌海堤灣畔及紅磡黃埔花園單位表現最遜色，估價挫約5%及約4.5%最多，並同創半年最低。

大型銀行網上資料顯示，該批二手樓盤佔16個估價下滑，較對上一個月再多兩個，跌幅最急為海堤灣畔2座低層單位，實用面積約846方呎，本月最新估價約917萬元，較8月初約965萬元，按月減少約48萬元，並為3月初後低位。

嘉湖連續3個月下滑 美聯吳楚興指出，市場交投氣氛緩慢，該屋苑已有一個月未聞成交，對上一宗為上月初以663萬元售出的5座高層F室，呎價約12,255元。以整個東涌計，9月亦只有約4宗買賣。

市區指標屋苑黃埔花園估價跌勢同樣較急，該盤2期16座低層單位，實用面積約466方呎，估價由上月約732萬元，一個月下挫約33萬元，最新錄得約699萬元，同樣跌至3月初後最低。

中原袁顯岸表示，該盤9月暫只錄得約一宗買賣，上月亦僅錄約6宗成交，屬21個月低位。而早前新盤開價克制，二手業主減幅相對較小，以致交投轉淡。

有4個屋苑估價跌幅亦達3%以上，包括上月平均實用呎價跌穿9千元關口的天水圍嘉湖山莊，屋苑樂湖居6座一個實用面積約548方呎的高層戶，本月初估價約524萬元，較上月約545萬元下挫約3.9%，並已連續3個月報跌。

而將軍澳蔚藍灣畔5座低層單位，實用面積約507方呎，期內估價亦削減約3.8%，至最新約786萬元。至於鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島兩個港島藍籌屋苑，分別有單位估價於過去一個月下跌約3.6%及約3.4%。

其餘10個估價按月減少的樓盤，包括東涌映灣園、馬鞍山新港城、茶果嶺麗港城及荔枝角美孚新邨等，跌幅介乎約0.1至2.5%不等。

另方面，過去一個月仍有4個屋苑估價力保不失，其中將軍澳新都城及牛頭角得寶花園單位，期間估價維持不變。

代理冀放寬辣招救市 利嘉閣地產總裁廖偉強指出，銀行估價取態隨市況下調，目前香港未有刺激樓市措施，內地經濟表現低迷，雖然早前放寬了按揭成數，惟對市場沒有太大提振作用。近期新盤減價推出，銀主盤低價出售，削弱二手業主叫價信心，希望將公布的施政報告會放寬樓市辣招，否則樓市會繼續下沉，預計全年樓價最終只會「打和」。

20大二手屋苑最新估價走勢