●中國國家金融監督管理總局發布通知，明確支持資本市場平穩發展，當中對內地保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子將從0.35下調至0.3；至於投資上海科創板A股，風險因子則降至0.4；同時優化不同規模險企償付能力監管標準，及引導險企回歸保障本源。

●本港首個證券型代幣發行（Security Token Offering，STO）登場！太極資本集團推出PRINCE代幣（PRINCE Token），為本港首個目標為專業投資者的房地產基金STO，透過基金代幣化集資模式，集資所得將用作收購5個零售物業，而PRINCE代幣的入場費為1,000元，投資者可獲相關物業每年產生的租金收入。