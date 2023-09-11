簡訊一覽
●中國國家金融監督管理總局發布通知，明確支持資本市場平穩發展，當中對內地保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子將從0.35下調至0.3；至於投資上海科創板A股，風險因子則降至0.4；同時優化不同規模險企償付能力監管標準，及引導險企回歸保障本源。
●中銀航空租賃(02588)全資附屬BOC Aviation（USA）獲美國的捷藍航空（JetBlue）同意轉讓5架空客A321neo及5架空客A220-300飛機，再以融資租賃方式將飛機回租予捷藍航空，飛機融資租賃計劃於今年完成。
●Apollo出行(00860)上周宣布，考慮到全球市況動盪及地緣政治衝突、金融市場氛圍持續不確定及新冠疫情後短期經濟復甦等其他商業因素，將終止收購內地新能源汽車公司威馬汽車的交易，意味着後者借殼在港上市告吹。
●本港首個證券型代幣發行（Security Token Offering，STO）登場！太極資本集團推出PRINCE代幣（PRINCE Token），為本港首個目標為專業投資者的房地產基金STO，透過基金代幣化集資模式，集資所得將用作收購5個零售物業，而PRINCE代幣的入場費為1,000元，投資者可獲相關物業每年產生的租金收入。
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