保誠冀多發展本地生意

料財顧年底突破兩萬 林表示，現時除了把投保程序縮短至最快25分鐘，以改善客戶體驗，亦有利用生成式人工智能（AI）幫助理財顧問，從而提升銷售渠道的效率。此外，今年4月設立約6個一站式體檢中心，覆蓋香港主要地區，主要為客戶節省時間，加快核保程序，未來繼續增加更多體檢中心。

另一重點乃招攬人才，林表示，保誠上半年招聘近1,200名理財顧問，並有望在年底完成招聘共4,000名理財顧問的目標，料年底有關人手增至逾兩萬。

保監局數據顯示，保誠香港上半年的年度保費等值銷售額（APE）按年增379%，市佔率按季增至15.2%。當中，本地生意的APE按年增長56%，增速較市場的10%為高。

內地客投保意欲增 內地訪客來港投保意欲有增無減，林指，保誠今年5月對450名內地居民進行的一項調查指，內地客訪港意願強烈，有71%受訪者有意在未來12個月訪港期間管理個人財富，當中58%表示對危疾保障產品感興趣，其次是儲蓄產品及醫療保障，分別有39%及36%。

林補充，上半年整體市場離岸業務（內地及海外客戶），及在岸業務（本地客）APE的佔比分別為59%及41%，保誠離岸與在岸業務的劃分與市況相近。