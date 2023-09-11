年內12醫藥企撤申A股掛牌

內地嚴厲打擊醫藥行業貪腐問題，醫療保健企業首當其衝。據統計，今年以來，至少12家醫療保健公司撤銷在內地A股上市計劃。有投行人士表示，監管當局針對醫藥企業的詢問愈來愈多，特別是銷售費用的問題，基於監管的不確定性增加，部分公司已「褪軚」。

翻查資料，早於去年12月過會的疫苗製造商上海榮盛生物藥業公司，早前已主動撤回上海科創板上市申請。儘管公司未有披露原因，但在其遞交申請以來，高企的銷售費用、業績可持續性等，均引發監管當局反覆問詢和市場人士的質疑，上海證券交易所曾詢問公司是否「向客戶進行未揭露的利益轉移」，因留意到過去3年其銷售費用佔營收三分之一。

另一家藥商福建省閩東力捷迅藥業公司也撤銷其上市申請，無獨有偶，深圳證券交易所曾要求對方提供包括學術研討會在內的促銷活動細節與理由，而該企過去3年的銷售費用佔收入逾半。

平安好醫生：反腐無礙發展 早前有傳上交所於7月底刊發文件，要求各投資銀行機構及律師密切監督中資醫企新股發行，以確保其營銷活動的合法合規性。有負責新股營銷的人士坦言，藥商的銷售費用問題成為關注焦點，而監管部門對有關企業的上市申請審查，近期已變得極端嚴格。

此外，公司平台與藥店或體檢等機構有合作，但有嚴格篩選標準，對供應商的監督管理也有明確准入准出及嚴格考核標準。