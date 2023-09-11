申滬深上市清零 投行：非擱置潮

為激活資本市場，內地新股要讓路，上半年雄霸全球新股集資市場，現已開始降溫！據本報統計，滬深兩地新股申請連續兩個月「清零」。有投行人士認為，這反映內地當前新股市場節奏放慢，以回應「活躍資本市場，提振投資者信心」的要求，不認為是暫緩潮或擱置潮，優質企業始終能上市。

暑假例靜 市弱放慢審批 企業申請上市一般須有3年財務數據，而招股文件一般具半年有效期。以12月作年結的公司，通常會趕在6月底或12月底前提交上市申請，故暑假向來是新股申請淡季。北京證券交易所方面，7月僅受理農作物培育公司金苑種業的上市申報，而8月亦只得兩宗，分別是銅製零件生產商華興股份和智慧交通綜合服務䀍雲星宇。

有投行人士表示，暑假向來偏靜，但近年已罕見零申請的極端市況。不過，在今年第三季A股市場表現疲弱下，考慮到「抽新股」需求或進一步分薄資金，當局控制審批也是可以理解，強調不代表「停止」，只是批文速度放慢，而大型項目進展或會更慢，相信僅屬暫時性，不會成為中長期常態策略，也不太影響優質的項目。

不夠資金承接 企業觀望 他又指，A股已實行註冊制，但新股市盈率在二級市場弱勢下仍偏高，而且半新股熱炒，令新股或半新股的市盈率偏離現時市況，與二級市場表現有矛盾，當局關注這些問題也是無可厚非。在註冊制全面實行初期，透過監管調控，對上市公司質素把關或是好事，長遠仍要靠市場自身規範約束。

不過，另有投行人士指出，不少企業在新冠疫情下，盈利倒退，即使現已消除疫情因素，要求許多公司上市也不實際，市場也不夠資金承接大量新股，加上業內不斷傳出特定行業的上市限制，有企業抱觀望態度。

提振大市 曾9度暫停新股 事實上，當局受理的申請上市個案減少，早已在6月傳統申請旺季見端倪。當月深圳創業板僅受理83宗申請，按年少42%，上海科創板受理申請按年更急挫51%至43宗。

值得留意是，在審批環節中，上會的節奏也有所放緩。滬深交易所合計於7月及8月分別錄21家及22家企業上會，按年分別大減53%及54%，亦較上半年每月平均28家上會水平少約四分之一。

回顧歷史，內地曾9度暫停新股，以提振股市表現，首次暫停為期約5個月。招商基金研究部首席經濟學家李湛向內媒指，起初這項政策確實對股市行情有所利好，但事實上並沒有改變市場原有的大趨勢，以1994年12月為例，滬綜指很快已回調至650點附近，之後股市走勢逐漸趨穩。

李氏指，雖然監管部門出於保護交易者目的暫緩新股，等待市場探底後再重啟，以規避波動帶來的風險，因為新發行股票會佔用股票市場場內資金，如果沒有新資金注入就可能會引發股市下跌，而暫停新股可以減少佔用股市現有資金，但並不能改變市場原來的大趨勢。

內地上市的公司融資額