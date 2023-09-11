免費開源架構漸受捧 或被搶客

中美科技戰交鋒不斷，尤其是針對晶片行業的各種制裁、封殺層出不窮，亦令全世界意識到晶片技術專利的重要性。隨着愈來愈多中國晶片研發企業轉向開源平台，Arm在上市文件中明確提到其最大經營風險之一，乃是來自開源晶片指令架構「RISC-V」的挑戰。

事實上，Arm中的「r」本身正是代表RISC指令，相對於由英特爾（Intel）研發的x86架構所用的CISC指令，RISC在低功耗一般而言表現更好。而同屬RISC指令，意味着Arm與RISC-V這兩大晶片設計架構的定位相同，考慮到後者作為開源平台，有更多優勢，可能會搶走Arm的主要客戶。

Arm於上市文件中寫道︰「隨着RISC-V不斷發展和市場支持度增加，我們的客戶可能會選擇使用這種免費的開源架構，而不是我們的產品。此外，我們的許多直接和間接競爭對手，包括我們的一些半導體客戶，都比我們擁有更多的技術、財務和營銷資源以及知名度……並且不能保證我們擁有財務資源，技術專長以及營銷、分銷和產品支援能力，能夠在未來與他們競爭。」

而在近年發展迅速的數據中心領域，x86因為歷史因素仍具備一些優勢。易方資本助理基金經理黃逸研指出，企業數據中心及伺服器最早於上世紀70年代已開始搭建，基本上清一色是用x86架構的晶片，而當企業需要擴建伺服器時，出於系統兼容性的考慮，亦會繼續使用相同架構的晶片。

冀靠AI熱進軍數據中心 不過，他認為人工智能（AI）的浪潮有助於Arm打入數據中心市場。他解釋，現時Arm正與英偉達（Nvidia）緊密合作，後者已推出使用Arm架構的Grace系列伺服器中央處理器（CPU）晶片。由於生成式AI的數據中心需求仍有大量缺口，而新建的伺服器亦無歷史包袱，故可以採用Arm架構的CPU。這亦意味着Arm主導了手機市場，並且成功在個人電腦（PC）領域與x86分庭抗禮後，終於有望殺入滲透率最低的數據中心領域。