準新股王Arm掛美勿太憧憬

生意來自專利授權 作為晶片架構指令集專利公司，Arm本身很少參與晶片的設計，多數收入都是來自專利授權，即是將其架構技術授權與晶片設計公司（無廠半導體公司）、晶圓代工廠等。

比如蘋果公司（Apple Inc.）旗下iPhone、Mac的CPU均是採用Arm架構；而作為Android手機及平板必備的高通驍龍CPU晶片、聯發科的天璣晶片同樣離不開Arm架構。換言之，無論是哪一款智能手機，基本上作為其「大腦」的CPU晶片都需要使用Arm的技術。

更甚者，近來因為人工智能熱潮而備受市場關注的英偉達（Nvidia），亦有推出基於Arm架構的伺服器晶片，其低耗能的特點正好能夠滿足一些數據中心客戶需求，可見Arm的技術是何等重要。

不過，Arm明明擁有如此關鍵的技術，其創造的收入卻不成比例地低。要知道一部高階iPhone售價動輒上萬元，Mac機、高端Android手機也價值不菲，但每顆用了Arm架構的CPU，只能夠為Arm這家公司產生不足一美元，甚至可能不足一港元的收入，絕對可謂是九牛一毛。

傳調整收費方式 如此看來，軟銀最初試圖把Arm出售予英偉達，很可能也是其盈利能力太差，而軟銀因為願景基金投資表現失利急需資金回籠，可惜出售交易因為反壟斷監管而告吹，軟銀只好將Arm重新分拆上市。這樣一來既能夠套現拿回部分資金，同時上市後設立股權分派的計劃，也可以讓Arm的管理層有更大誘因去改善盈利能力。

不久之前，市傳Arm打算調整其專利授權收費方式，從「按每顆晶片收費」改為「按終端產品抽取百分比費用」，意味着未來Arm可能會對每一部用了其技術的手機售價收取費用，變相是大幅加價，可見Arm本身也意識到其技術價值被低估。

然而，這種變相加價的做法亦並非無風險。易方資本助理基金經理黃逸研認為，Arm變更授權費用的收費結構，其實有「殺雞取卵」之嫌。因為新模式意味Arm收費對象從利潤較高的晶片設計公司，轉向當前正面臨行業逆風、利潤相對薄弱的手機廠商。此舉可能會迫使手機廠商在未來3至5年內，加快轉向用免費開源的RISC-V架構自行設計晶片。他指，最初的自行研發或會從一些較簡單的「周邊晶片」開始，比如藍牙晶片、電源管理晶片。

加價料助提高估值 長遠而言，這種趨勢可能會導致Arm損失大量客戶。雖然他認為Arm的做法短視，但同意加價在短期內可以催谷Arm的估值，讓軟銀彌補其他的投資虧損，向金主證明其仍有能力進行高風險的科技投資。

Arm上財年業績表現