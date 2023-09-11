美通脹看升至3.6% 軟着陸言之尚早

本周環球財金焦點

隨着美國聯儲局的加息周期進入尾聲，市場關注通脹穩步回落的良好勢頭能否持續。本周三公布的美國消費物價指數（CPI）將會成為萬眾焦點，市場估計8月整體CPI的按年升幅將會反彈至3.6%，較7月高0.4個百分點，惟撇除食品及能源後的核心CPI通脹卻有望回落至4.3%，即較7月低0.4個百分點。

零售數據惹關注 美國經濟今年來表現異常強勁，加上通脹回落進展良好，令市場對經濟「軟着陸」有所憧憬。但通脹能否穩步回落仍充滿未知數，特別是此前因澳洲的天然氣加工廠罷工事件，導致液化天然氣（LNG）價格於上月飆升，短暫推高CPI之餘，亦可能打斷物價回穩的趨勢。

另外，周四公布的美國8月零售銷售數據，亦將會是衡量美國消費及整體經濟動力的重要指標。此前多數分析亦指，美國家庭在新冠疫情期間累積的超額儲蓄，可能接近或已經耗盡。這到底對消費支出產生多大影響，則仍有待觀察。

美國投行Roth MKM首席經濟學家Michael Darda也認為，現時判斷美國經濟能「軟着陸」還言之尚早，且強調過去多次準確預測經濟衰退的「債息倒掛」（長期債息低於短期債息）信號仍未失準。他更稱，過去亦曾發生過股市投資者誤以為該信號失效的情況，結果在衰退來臨後股市的升幅立刻被抹平。

歐息率預期不變 其他市場方面，歐洲央行將於周四公布議息結果，市場估計該行有機會按兵不動，原因是近期的數據顯示經濟活動低迷。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）即將於香港時間周三凌晨舉行秋季產品發布會，料將推出新一代的iPhone。由於此前有傳中國政府及國企禁用iPhone，加上中國電訊公司華為推出了備受關注的Mate 60手機，故Apple能否借iPhone扳回一城將是市場焦點。