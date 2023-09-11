恒指本周料探底 港鐵領展或受壓

本地股市上周五因黑雨停市，但港股美國預託證券（ADR）上周五烏雲蓋頂，按比例計，相當於恒生指數挫逾200點。分析員指，恒指在跌穿多個技術位後，本周股市再度探底的機會大，全周恒指或於17,500至18,900點間徘徊，短期大市利好因素還看人民幣能否止跌回升帶動氣氛。

上周六出爐的內地8月居民消費物價指數（CPI）雖然扭轉7月的跌勢，但升幅僅屬偏低水平的0.1%。另外，4大一線城市中的廣州再有救樓市措施，據報首套住房商業性個人住房貸款最低首付比例為不低於30%，利率下限為貸款市場報價利率（LPR）減10點子，即4.1厘，二套房也有相似放寬。獨立股評人沈慶洪認為，多輪救市措施稍為改善內地樓市氣氛，不過賣樓能否持續回升來紓緩房企沉重負債壓力，仍需觀察數月。