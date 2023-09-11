人幣國際化難動搖美元霸權

美元霸權將全球經濟金融命脈玩弄於股掌中多時，為國際金融史寫過多部著作的加州大學柏克萊分校經濟及政治科學教授艾肯格林認為，除非特朗普在明年總統大選「復辟」，或美國的政策變得荒腔走板，否則國際貨幣體系之轉變需靠美元以外其他貨幣慢慢發展成為儲備貨幣的條件，過程會非常緩慢，即使他不否認人民幣在國際金融體系的戲份未來會愈來愈重。

討論美國聯邦政府債務的可持續性，少不免觸及美元作為世界首席儲備貨幣的根基是否牢固，因流入美國國債的海外資金視美國國債為安全資產，華府才得以安心不停發債，一邊維持擔當「世界警察」的經費，一邊發放福利並偶爾減稅，藏富於民，夯實消費驅動的經濟模式。

歐日撐腰穩地位 對此，艾肯格林派定心丸，指機構投資者和企業等私人部門對美國國債的需求不輸公共機構，其他經濟體可沒有這樣的「特權」，新興國家造不出這樣的安全資產。

他續指，所謂「美元霸權」的重要元素是美國在全球地緣政治有強大影響力，尤其是為歐洲和日本提供「核保護傘」，讓歐洲和日本支持美元的地位。也許現任總統拜登要為華府龐大的財政赤字負責，可他也鞏固了美歐的聯盟。

華府加大力度拿美元作為地緣政治武器亦不令他特別擔心，事關近日「金磚5國」高喊打造美元的替代品殊不容易。已故前總統尼克遜1971年把美元和黃金脫鈎，也沒動搖美元的地位，證明支持美元在國際金融體系地位的，並不完全是第二次世界大戰後20幾年「黃金每安士固定在35美元」的承諾，現在則主要是以央行的信譽來維繫。

倡華推進金融改革 要推動人民幣國際化，艾肯格林認為，中國需推進金融改革，如盡量撤銷現行資本管制，更自由的資金進出可提高投資內地的吸引力，並設法讓外資安心「把相當一部分的資產放在上海」，同時提高中國人民銀行執行貨幣政策的獨立性。不過，中國政府經歷過2015年資金外流，顯然意識到開放資本帳和人民幣國際化難操之過急。