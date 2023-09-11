全球債務難降 恐焗放水救亡

政府債佔GDP比例飆 學者憂礙投資經濟 英國第二大城市伯明翰破產，再次喚起各國應及早警醒全球公共債務帶來的嚴重威脅，尤其是以債度日可謂現今主要經濟體的寫照。著名經濟史學家、加州大學柏克萊分校經濟及政治科學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）近日發表一份講述公共債務未來的論文，直言全球公共債務水平在可見將來難望顯著回落，某程度上將來再爆發經濟危機時只能以貨幣政策「單天保至尊」。

艾肯格林曾與人合著《全球公共債務（經驗、危機與應對）》，簡體中文版由中資投行龍頭中金公司兩位董事總經理（MD）級人物王漢鋒及趙揚操刀，主題是公共債務並非一無是處，應看到其對現代經濟增長不可或缺的一面。

靠新技術賺錢摸索需時 不過他關注到，以前學術界常指出，中國儲蓄過剩累積大量資本，逐利使然而流向美國國債，可如今中國經濟增長放緩，累積儲蓄自然會減慢，況且中國要搞「雙循環」（這裏更多是指透過內需應對中西潛在脫鈎的「內循環」），定使更多儲蓄流向消費。所幸中國政府對經濟的控制算強，不至於令事態突變，繼而令債息在短期內抽升。

艾肯格林亦提到，學術界衡量經濟體公共債務可持續性的指標為「r-g」，即「實際利率」減去「實質經濟增長率」，兩者俱扣除通脹影響，數值愈低愈好，試想一個經濟體可以保持息口（r）向下和經濟增長（g，亦可理解為收入和還錢能力）步步高升，豈不快活？

然而，他坦言，世界銀行已預測全球經濟增長2030年之前會降至30年新低，且全球儲蓄又不像以往「過剩」，或縮減國債的資金供應，因此「r-g」未來10年只會溫和上升。之所以是溫和，原因是中國經濟增速減慢、人口結構改變、新技術對經濟帶來變革，均是漸進。

他指，世銀對全球增長的預測保守，原因包括保護主義日熾，制約了國際貿易增長，以及極端天氣引發自然災害，對不同經濟體的公共債務可持續性構成挑戰。也許生成式人工智能（AI）能讓騰出部分勞動人口轉投生產力更高的職位，繼而推高一個經濟體的產出，但他提醒，國際商業機器（IBM）1980年代初推出首部個人電腦（PC），到「新經濟」真正成氣候，中間相隔約15年，可見企業為新技術摸索賺錢模式需時，且開發AI等的投資會推高資金成本；更何況相對落後的經濟體未必能夠與發達國家競爭。

通脹高債息升更添風險 就算不像某些國家陷入財困，繼而對金融市場添煩添亂，艾肯格林認為，近年公共債務佔全球國內生產總值（GDP）比例翻一倍的隱憂之一，是日後運用財政政策應對危機的彈藥不足，被迫靠「放水」獨力支撐，且付息佔財政預算的比例上升，亦會限制推動經濟增長的投資，如改善基礎設施和應對氣候變化，更堪憂的是美國政局前所未有地撕裂，窒礙行政與立法機關整頓財政。

他又說，不要以為容許通脹處於較高水平，讓國債實際價值減少，可以「瞞天過海」紓緩公共債務問題，因債息上升是對通脹的懲罰，到頭來沒有好處。

艾肯格林