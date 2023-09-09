簡訊一覽

●地政總署公布，由於受極端情況影響，原於周五截止入標的啟德第2A區2號及3號地盤住宅地，截標時間將延至下周一中午12時。

●西貢蠔涌位於前亞洲電視廠房以北的地皮，向城規會申作洋房發展，擬興建8座獨立屋，較兩年前獲批方案增加一倍。地皮面積約3.43萬方呎，由蠔涌北路劃開為兩個地盤，申請人提出以地積比率0.75倍興建洋房，每座樓高3層，包括一層停車間，總樓面約2.57萬方呎。

●市傳內地化妝及護膚品牌伽藍正考慮來港上市，集資最多5億美元（約39億港元），最快明年成事。另內地人工智能（AI）獨角獸的北京第四範式通過上市聆訊；該企3月被美國列入實體清單後，在4月第4度遞交上市申請。