簡訊一覽
●消息指，新鴻基地產(00016)的元朗下高埔村住宅項目，以逾6.73億元完成補地價。項目可建總樓面逾25.07萬方呎，即每方呎補價約2,684元。項目毗鄰同系爾巒已於去年獲屋宇署批出建築圖則，可建3幢16層高分層住宅，另設一層地庫，亦獲城規會批准興建561個單位。
●地政總署公布，由於受極端情況影響，原於周五截止入標的啟德第2A區2號及3號地盤住宅地，截標時間將延至下周一中午12時。
●西貢蠔涌位於前亞洲電視廠房以北的地皮，向城規會申作洋房發展，擬興建8座獨立屋，較兩年前獲批方案增加一倍。地皮面積約3.43萬方呎，由蠔涌北路劃開為兩個地盤，申請人提出以地積比率0.75倍興建洋房，每座樓高3層，包括一層停車間，總樓面約2.57萬方呎。
●市傳內地化妝及護膚品牌伽藍正考慮來港上市，集資最多5億美元（約39億港元），最快明年成事。另內地人工智能（AI）獨角獸的北京第四範式通過上市聆訊；該企3月被美國列入實體清單後，在4月第4度遞交上市申請。
●香港交易所(00388)宣布，羅杰思已加入集團出任董事總經理兼歐洲、中東及非洲地區發行人服務主管。
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