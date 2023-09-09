油價偏軟 需求看淡

國際油價消化了俄羅斯及沙特阿拉伯延長自願減產措施的決定，表現偏軟，紐約期油周五曾報每桶86.73美元，跌0.16%；布蘭特期油則報89.93美元，升0.03%，未能站穩在90美元關之上。不過，投資者仍押注美國經濟「軟着陸」，美元走強，使日圓貶至10個月低點，歐元、英鎊跌至3個月低點。值得留意，當美元升值，對其他貨幣持有者而言，以美元計價的石油會顯得更加昂貴。

近期油市消息好壞參半，內地8月出口按年減少8.8%、進口按年減少7.3%，但原油進口大增30.9%。此外，伊朗及委內瑞拉的石油產量上升，被沙特阿拉伯和俄羅斯延長減產令的消息抵銷。

美國政府數據顯示，需求依然強勁。美國能源情報署（EIA）公布，截至9月1日一周，美國原油庫存減少630萬桶，為連續第4周庫存下降。分析指出，目前油市受供應限制，消息本應利好油價，惟得考慮可能出現的需求風險，尤其每年第四季一般是石油消費淡季。

美3大車企工會釀罷工 此外，美國最大的3家車企通用、福特、Stellantis的工會已經投票批准，如果這些公司不能在9月14日之前對新的勞資合約達成協議，包括加薪40%、實施每周4天工作日制度，恢復傳統養老金等，則大規模罷工或將開始。得觀察事態進展，一旦事件發酵引發美國經濟衰退，全球經濟景氣必百上加斤，從而進一步影響油價需求。