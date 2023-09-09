電動車電池價上月跌10% 勢未完

有調查顯示，今年8月電動車（EV）和儲能設備的電池價格下降10%，原因是電動車需求低迷所致，預計今年底電池價格將進一步下降。

市場研究公司TrendForce指出，疫情期間，因借貸成本下降，帶動市場對電動車的需求，推升電池材料的價格也上升至歷史新高，但及後價格開始持續回落。至於儲能設備電池，由於中國地區以外的需求疲軟，用於儲能設備的電池價格也下跌，迫使電池製造商減產以力挺價格。之不過，若電動車供大於求的問題趨嚴重，為保利潤的車企終必以減產作回應，屆時電池需求進一步下降。

中國稀土16個月最貴 電動車企Rivian的財務長Claire McDonough亦預計，今年底到明年，公司將因電池材料價格大幅下滑而受益，主要是大宗商品價格下跌，其影響可能會於稍後呈現出來，而電池原料成本若下降，可提升Rivian及其競爭對手的利潤率，讓這些面對高成本和現金餘額不斷縮減的電動車廠可鬆口氣。

不過，製造電池的原材料稀土仍然搶手。外媒報道，緬甸克欽邦（Kachin）稀土停止採礦，致使中國稀土價格飆升至16個月最高水平。據上海金屬交易所在LSEG Eikon提供的數據，近日氧化鏑價格躍升至去年5月以來的最高，氧化鋱（Terbium Oxide）價格亦上漲至7月3日以來高位。資料顯示，緬甸是全球第4大稀土開採來源國，今年首7個月，緬甸稀土佔中國進口的38%。