中國風險升 Tesla等15企遭點名高危

作為全球第二大經濟體的中國，疫後經濟復甦進度不似預期，衰退風險對全球經濟造成溢出效應，依賴中國市場的國際企業受累不淺。財經周刊《巴隆氏》（Barron's）點名15家易受威脅的企業，當中包括特斯拉（Tesla）、寶馬、力拓等企業。

目前，內地當局顯然不容以大水漫灌來救助內房，刺激經濟，故料內房債務問題仍會拖累經濟一段長時間，要提振內部需求，猶如逆水行舟。內地經濟困難重重，需求放緩之下，對多個行業造成衝擊。首先，製造及出口業不景，減少對大宗商品如銅、鋼鐵等的金屬原材料需求，大大影響拉丁美洲和澳洲等資源國的出口表現。至於消費降溫，亦對國際消費品牌的在華銷售構成衝擊。

此外，在岸人民幣跌至逾15年新低，理論上加大了出口商品包括科技與航天等產品競爭力，國際同業面對的競價壓力更大。事實上，中國有能力生產7納米晶片和飛機，是有史以來第一個可以生產高水平技術的低收入國家。

《巴隆氏》剖析歐洲Stoxx 600指數和標普500指數成分股，從中國營收比重較高的企業找出潛在受創者。半導體領域的高通中國營收比重雖十分之高，但因為晶片通常搭載於可以賣到其他國家的產品中，故其將之排除於外，並列出中國營收比重超過20%的相關企業。

力拓近半營收來自內地 雖然部分相關企業僅呈現亞洲而未單獨列出中國業績，但仍然可供投資人參考未來容易受到影響的企業。以澳洲礦業巨擘力拓為例，該公司將近一半營收來自中國，另英美資源集團（Anglo American）、智利銅礦商Antofagasta的中國營收佔比均逾兩成。

生產精密儀器的瑞士工業商Mettler Toledo曾警告，中國需求已經「大幅惡化」，預計年底的銷售將下降。消費品領域方面，精品業者如斯沃琪集團（Swatch Group）、歷峰集團（Richemont）都榜上有名。若中國消費者信心繼續受挫、特別是高收入族群，信託或財富管理產品表現也將低迷。