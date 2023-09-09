億萬富翁興「裸捐」 實情疑避稅

市場上不時聽到億萬富豪會作出「裸捐」，把資產捐予慈善機構。如此操作，富豪們真是慷慨大方，視錢財為身外物？還是背後另有目的？如果你們身家如此豐厚，又會否選擇「裸捐」？

微軟共同創始人蓋茨（Bill Gates）在2008年把580億美元（約4,524億港元）的個人財產捐到以自己及前妻梅琳達（Melinda Gates）命名的基金會，分文沒有給予子女，被外界形容為「裸捐」，並且引來市場的注目。

事實上，「裸捐」跟遺產稅有莫大關係，即當子女繼承已逝世父母的遺產，不能百分百全部落袋，必須向政府繳付某個百分比的遺產稅。某些國家遺產稅高達50%，即當某名億萬富豪去世後，對於留下的遺產，其子女只可繼承50%，如果遺產再傳給孫兒，這筆財富再縮水至25%，可見大筆遺產須上繳國家，數口精明的富豪當然不願意自己身家這樣蒸發。

因此富豪間興起「裸捐」，背後以子女名義成立基金會，把所有錢捐至其中，這樣就免除繳付巨額遺產稅的煩惱，由於基金會成員都是其子女後代，雖然富豪捐出所有錢，但其實一分一毫都無損失。