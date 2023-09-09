億萬富翁興「裸捐」 實情疑避稅
市場上不時聽到億萬富豪會作出「裸捐」，把資產捐予慈善機構。如此操作，富豪們真是慷慨大方，視錢財為身外物？還是背後另有目的？如果你們身家如此豐厚，又會否選擇「裸捐」？
微軟共同創始人蓋茨（Bill Gates）在2008年把580億美元（約4,524億港元）的個人財產捐到以自己及前妻梅琳達（Melinda Gates）命名的基金會，分文沒有給予子女，被外界形容為「裸捐」，並且引來市場的注目。
部分國家遺產稅高達50%
「裸捐」的定義一般是指，把特定範圍的個人資產全部捐出。美國有不少富豪宣布將在去世後進行「裸捐」，反而內地富豪甚少這樣做，阿里巴巴(09988)創始人馬雲曾被「股神」巴菲特及蓋茨勸喻捐身家，但他表示不願意將自己財產全部捐出，更用「授人以魚不如授人以漁」來回應。
事實上，「裸捐」跟遺產稅有莫大關係，即當子女繼承已逝世父母的遺產，不能百分百全部落袋，必須向政府繳付某個百分比的遺產稅。某些國家遺產稅高達50%，即當某名億萬富豪去世後，對於留下的遺產，其子女只可繼承50%，如果遺產再傳給孫兒，這筆財富再縮水至25%，可見大筆遺產須上繳國家，數口精明的富豪當然不願意自己身家這樣蒸發。
因此富豪間興起「裸捐」，背後以子女名義成立基金會，把所有錢捐至其中，這樣就免除繳付巨額遺產稅的煩惱，由於基金會成員都是其子女後代，雖然富豪捐出所有錢，但其實一分一毫都無損失。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：