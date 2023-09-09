日巨企憂每百Yen見4.58港元

近期日圓弱勢持續，引發民間擔憂。除了早前傳出日本國民要買金保本之外，日本零售巨企三得利控股（Suntory Holdings）行政總裁新浪剛史更表示，如果日本央行堅持維持低利率的政策，日圓兌美元或將跌至170（約每百日圓兌4.58港元），即回到37年前的1986年水平。該預測明顯較摩根大通日本市場研究主管佐佐木融日前估明年會貶至155更悲觀。

GDP按季增長遜初值

日圓匯價昨日輕微反彈0.06%，每美元兌147.38日圓，或每百日圓兌5.318港元。當地財務省連續第二日「出口術護盤」，財務大臣鈴木俊一昨日表示，「匯率走勢穩定並反映基本面，非常重要，不樂見匯率過度波動。我們將以高度的緊迫感仔細監看匯市走勢。如果匯率過度波動，我們不排除任何選項。」他的副手神田真人周三也發出類似警告。但分析員認為，就當前匯率而言，干預行動並非迫在眉睫。野村證券日本首席經濟學家森田京平預計，日本當局明年底才退出孳息率曲線控制（YCC）政策，2025年後才結束負利率。