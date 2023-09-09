美元升浪料9年最長 道指高開

美匯指數連日走強，周五曾見105.78，勢創下連續第8周上漲，以按周變幅計乃9年來最長的升浪。美元的強勢似乎是市場避險情緒開始升溫的自然反應，美股周五早段好淡爭持，道指早段升53點，報34,553點；標指升16點，報4,467點；以科技股為主的納指升72點，報13,821點。

神秘交易押注將現股災 目前市場確實出現了一些不尋常的交易押注，可能意味着股市將出現驚人波動。由於今年來美股處於緩慢上升軌迹，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數（VIX）年內從未曾突破35點，反映多數情況下投資者都認為股市不會有太大的波動。

惟最新交易數據顯示，有神秘投資者周四斥資35萬美元（約273萬港元）押注認購期權，豪賭明年2月14日前VIX將飆升至180點。這意味股市將需要經歷一次歷史性的股災，因VIX自1993年推出以來，就從未曾突破100點。

雖然今次押注的規模不大，但若然非該名投資者刻意「倒錢落海」，那就是認為股市有一定機率遭遇巨變，故為可能出現的潛在衝擊做好對沖。

被指竊數據 拼多多曾跌近2% 從當前市場來看，多數投資者似乎依然認定美國經濟將能夠實現「軟着陸」，惟德銀在最近一份研究報告中指出，出現經濟衰退的機率仍然高於樂觀的「軟着陸」情景。報告指出「鑑於通脹遠高於目標水平，聯儲局寧可過度緊縮貨幣政策」，故衰退風險仍不容忽視。

企業消息方面，在美股掛牌的中國電商企業遭沽空機構狙擊。Grizzly Research發表報告稱，拼多多推出的海外網購應用程式「TEMU」是「巧妙隱藏的間諜軟件」，又稱其對美國構成緊急安全威脅。報告聲稱，該程式具有惡意軟件或間諜軟件的全部特徵，包括具有隱藏功能，導致用戶不知情下洩露數據，強烈懷疑拼多多「已經或打算非法出售從西方客戶竊取的數據」。拼多多股價於周四挫4.9%，周五早段跌1.98%。

消息指，視像會議平台Zoom過去一段時間持續與歐美等地的監管部門會晤，討論科技巨頭微軟反競爭行為。Zoom過去亦曾表示，關注微軟透過把視像會議程式與其他產品綑綁銷售的做法，對其他同類軟件構成不公平競爭。