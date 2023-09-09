在岸人幣15年低 深股周挫1.7%

中國經濟前景不穩，同時地緣政治風險再升溫，人民幣匯價及A股周五雙雙受壓，尤其是反映內地市場的在岸人民幣再創逾15年低位，一度跌至7.35兌每美元，離岸價早段亦曾貶近200點子，低見7.36的逾10個月來最弱。國際金融機構對中國股市可投資性的疑慮日增之下，導致今年以來中國除外的新興市場基金成立數量創新高。

A股成交日縮逾一成 由官方開出的人民幣中間價昨報7.215兌每美元，按日轉弱164點子，為逾兩個月低位。在岸價同日下午4時30分收報7.3415，按日再跌136點子或0.19%，延續9月來弱勢；反映國際市場的離岸人民幣昨午亦曾貶至7.362兌每美元；以昨午最低位計，每百港元更可兌93.89元人民幣，重返一兌一水平似乎不太遠。

大行瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，在美元強勢背景下，仍維持對人民幣年底前小幅升值的預測，但該行將今年底人民幣匯率預測從6.95調整為7.15水平。

滬深股市方面，即使昨日午後曾反彈倒升，惟動力不足，滬綜指全日收跌0.18%，報3,116點，全周轉跌0.5%；深成指一周更累挫1.74%。人民銀行全周「收水」6,640億元（人民幣‧下同），加上香港黑雨極端情況，港股停市下滬深股通關閉，A股兩市全日成交額不足7,000億元，僅錄6,818億元，按日縮減11%。

事實上，中國股市在全球資金池亦見失勢，從今年華爾街金融巨頭年初以來成立的基金中，不難發現中國股市被排除在新興市場基金之外，相關基金數量已達14個，多於去年全年13個。全球最大資管公司貝萊德旗下產品貝萊德全球基金（BGF）在日前發出的股東信中宣布，將於11月7日關閉子基金中國靈活股票基金（BGF China Flexible Equity Fund），此舉被指是從中國撤資，該企回應指相關評論不實，重申對中國市場承諾不變。