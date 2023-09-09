80房企上半年虧損 累涉兩千億

內地房地產市場風雲變色，即使樓市鬆綁出力為買家入市鋪路，但官媒卻三度提醒「房住不炒」的大前提沒變，並呼籲不要誤讀房貸利率降低，加上房企上半年驚嚇業績的「餘震」仍在發酵，據統計房企合計虧損逾2,000億元（人民幣‧下同），意味陷入財困民營房企要脫離危險期亦非易事。

官媒籲勿誤讀房貸利率降低 昨官媒發表題為「不要誤讀『房貸利率降低』」文章，指部分房地產中介、營銷機構利用買家的訊息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響。該文強調按揭利率上調有三層邏輯，包括看清是首套房還是二套房的按息調整、按息定價機制是「政策下限」還是「附加點子」下調，以及不同城市的執行情況，因信貸政策因地制宜。

隨着內地4大一線城市先後實施「認房不認貸」政策，中介促銷氣氛突變熾熱。以深圳在措施實施後首周而言，有機構表示過去周日單日睇樓量較第二季度及第三季度的周日平均水平急升50%，甚至達到3月中旬以來單日最高。