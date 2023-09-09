80房企上半年虧損 累涉兩千億
內地房地產市場風雲變色，即使樓市鬆綁出力為買家入市鋪路，但官媒卻三度提醒「房住不炒」的大前提沒變，並呼籲不要誤讀房貸利率降低，加上房企上半年驚嚇業績的「餘震」仍在發酵，據統計房企合計虧損逾2,000億元（人民幣‧下同），意味陷入財困民營房企要脫離危險期亦非易事。
官媒籲勿誤讀房貸利率降低
昨官媒發表題為「不要誤讀『房貸利率降低』」文章，指部分房地產中介、營銷機構利用買家的訊息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響。該文強調按揭利率上調有三層邏輯，包括看清是首套房還是二套房的按息調整、按息定價機制是「政策下限」還是「附加點子」下調，以及不同城市的執行情況，因信貸政策因地制宜。
隨着內地4大一線城市先後實施「認房不認貸」政策，中介促銷氣氛突變熾熱。以深圳在措施實施後首周而言，有機構表示過去周日單日睇樓量較第二季度及第三季度的周日平均水平急升50%，甚至達到3月中旬以來單日最高。
不過，內媒統計，在170家上市房企中，僅有90家實現盈利，共賺1,038.23億元，惟同時有高達80家虧損，合計總虧損金額涉2,060.89億元，幾乎是盈利總額的兩倍。按此計算，上半年170家上市房企而言，每家房企平均蝕6億元。且7、8月份銷售普遍未見起色，其中寶龍地產(01238)8月合約銷售額20.67億元，按年跌23.69%。
中國恒大(03333)就早前延後境外債務重組協議安排會議至9月25日至26日一事，修訂協議安排批准聆訊日期改至10月。另外，有消息指，萬達集團旗下核心子公司萬達商業管理集團告知部分債券持有人，已將旗下境內債「20萬達01」回售兌付資金備齊。
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