台積電日建廠掀2285億價值

35供應鏈廠商跟風 收入月升6%助布局海外 中美科技戰從未歇息，正當中國成功突破美國的技術封鎖，造出7納米製程晶片之際，已經靠攏美國的台積電繼續推進在日本建廠的計劃，據估算更至少帶動了35家半導體供應鏈企業一同赴日投資，料未來10年可創造出4.3萬億日圓（約2,285億港元）的投資價值。與此同時，台積電公布的8月份收入亦創下7個月新高，按月增6.2%至1,886.86億元新台幣，同時也是歷史上同月份的第二高，意味其將會有更多的籌碼布局海外產能擴張。

作為全球最大晶圓代工企業的台積電，過去曾是華為旗下海思半導體的晶圓代工服務商，比如2020年發布的華為Mate 40旗艦手機所用的「麒麟9000」晶片，正是採用台積電的5納米製程工藝。而最近華為新手機Mate 60所採用的「麒麟9000S」，雖是重大技術突破，但仍是用7納米製程工藝，在製程上仍較「麒麟9000」落後了一代。

內地手機禁令傳延至國企 在美國的製裁令及脅迫之下，台積電最已選擇站隊美國，停止供貨予華為，並且遠赴美國建設先進技術的晶圓代工生產線。另邊廂，作為美國盟友的日本同樣受惠於這場中美科技角力，得到台積電的投資。據日本政府的最新消息，台積電已與索尼半導體在熊本的合資工廠已建設工作已接近尾聲。

日本熊本市經濟局總擴審議員工藤晃表示，台積電在日本設廠在未來10年可以創造出4.3萬億日圓的投資總額，同時已經帶動許多供應鏈前進。另有分析指出，至少有35家供應鏈相關廠商，要跟着台積電前往日本投資。

對於外界關注台積電會否在日本興建「第二工廠」，工藤透露，目前熊本已整理開發出3塊工業用地，最快2025年可建設相關設施，工業用地合計48萬平方米。惟他亦指，最終台積電是否在熊本再加設工廠仍有待確認，目前仍處於評估考察程序。

事實上，中美在科技行業的正面交鋒亦愈演愈烈。就着近日華為成功突破技術封鎖一事，美國商務部發表聲明稱已展開調查，正努力取得手機中7納米晶片的更多訊息。該部門指︰「正評估並適時更新管制措施，會毫不猶豫地採取適當行動來保護國家安全」，又重申出口管制只是工具之一。

中國方面亦不甘示弱，繼日前傳出內地當局下令政府機關不得在公務時間使用iPhone或其他外國品牌手機，也不能帶進辦公室之後；最新有傳聞指有關的禁令將會擴大，適用於全國政府機構和國有企業。

Apple市值兩日失1.4萬億 由於時值蘋果公司（Apple Inc.）發布新一代iPhone的前夕，故此市場相當關注事件會否影響到iPhone在華的銷量，導致Apple股價於周三及周四連續兩日下跌，市值蒸發逾1,900億美元（約1.48萬億港元）。

加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕表示，華為成功突破了美國的技術限制，可能會消除中國股市面臨的主要阻力之一。她表示，中國過去已經展現出克服技術限制影響的能力，而且內地龐大的製造業規模和完善的供應鏈應該能夠為未來的技術創新奠定基礎。

台積電營收表現